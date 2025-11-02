自由電子報
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》王景弘／紀念林榮三先生～ 台灣優先—報業的轉型正義

2025/11/02 05:30

1996年，本報創辦人林榮三在慶祝《自由時報》成為第一大報的酒會上致詞。（資料照）1996年，本報創辦人林榮三在慶祝《自由時報》成為第一大報的酒會上致詞。（資料照）

王景弘／資深新聞工作者

1996年，首位公民直選總統李登輝出席第一大報慶祝酒會。（資料照）1996年，首位公民直選總統李登輝出席第一大報慶祝酒會。（資料照）

我在學生時代便有一個小小的期盼，希望有一天台灣人能辦一份求真求實，公正無私，廣受歡迎的報紙。這個期待終於由林榮三先生創辦的「自由時報」達成。

唯一遺憾是在他有生之年，沒有機會對他表達這份敬意。林榮三先生不但創辦「自由時報」成功，也樹立台灣報業轉型正義的標誌。自由時報領先群倫，象徵國民黨壟斷報業當戒嚴統治工具時代的結束，自由競爭時代的開始。

也許會有人會說，如此立論帶地域觀念，但在當年的時空環境，地域觀念是國民黨造成的事實，沒有人能否認。當年的住民區分，台灣人指一九四五年以前就生長在台灣的「本省人」；以後遷住台灣的就叫「外省人」。

民間用的俗稱，外省人叫「阿山仔」，一九四五年以前住在中國的台灣人，叫「半山仔」。

國民黨政府佔領台灣，實行戒嚴統治，獨霸政治、社會及經濟資源，「阿山仔」是統治階層，「半山仔」是受命管地方事務的代理人，台灣人是被統治階層，對立與矛盾是客觀的存在。

當年有地域問題，沒有「統獨」問題，因為蔣介石自己「統」得要命，只是自命「中國法統」，可以喊「反攻大陸」，不能說「統一」；他也「獨」得要命，但他稱「中華民國」獨立，把「台灣獨立」打為中共同路人，槍斃可也之罪。

如此政治氛圍，從南京搬台北的中央日報是第一大報，直接聽命國民黨中央黨部當宣傳喉舌；接收日產的台灣新生報，被省政府搶去「宣傳省政」；國民黨台灣省黨部則另辦一家中華日報。

民營報紙有王惕吾、范鶴言和林頂立各自擁有的三家報紙，合併而成的聯合報。林頂立是出身軍統的「半山仔」，因為被國民黨判過貪腐罪，只能當監察人，不能當報社負責人；蔣經國舊屬余紀忠巧立名目，發行「徵信新聞報」，後來改名「中國時報」。

台灣人辦的報紙，只有「公論報」瀕臨倒閉狀態，「公論報」老闆是李萬居，與林頂立一樣是「半山仔」，在早年趕上中國「留歐」打工潮，到法國「勤工儉學」，選擇加入中國青年黨。回台灣後從政，辦公論報，想替台灣人發聲，卻受政治壓制，辦得毫無起色。

那個年代報紙成敗，看國民黨的臉色，「中央日報」神氣，因為蔣介石每天一早要「聽」報，就是由秘書朗讀中央日報給他聽；所有政府機關都必需訂中央日報；軍中更不准訂民營報紙。

戒嚴統治不但控制報紙內容，還控制報紙登記，即所謂「報禁」，不准成立新報紙，形同保障既得權利，而原有民營報紙既然沒有報導政治新聞的自由，便在黨報不能碰的「社會新聞」盡力誇張，藉此超越黨報。

但他們脫不了黨國體制的束縛，也脫不了外來統治者的心態，不知國民黨獨裁統治受民主運動衝撞，政治上式微，報業自由競爭機制將決定成敗。他們不能面對人民自由選擇的意向。

解除戒嚴、解除黨禁與報禁，是台灣政治、社會、文化、經濟各個層面大轉變的分水嶺。林榮三先生經營事業有成，在不能登記新報紙之前，一九八〇年買下「自強日報」，改名「自由日報」，從地方性報紙一路發展北遷，到一九八七年改名「自由時報」。

一九八八年，蔣經國去世，李登輝成為第一位台灣人總統，「自由時報」適時提出「台灣優先，自由第一」，奠定以台灣為主體，反映台灣人民心聲的基調，贏得言論、思想自由時代台灣人的認同，也打嚮了報業轉型正義的第一槍，迎接市場競爭時代的來臨。

我跟「自由時報」的淵源，比認識林榮三先生還早。在舊檔中我發現一張二〇〇一年「自由時報」的稿費單，列三個月的「沈潔作品明細表」，因為作者用的是「筆名」，編政組不知道作者是誰，登了啟事，也沒有人認領，總編輯顏文閂才想到是我。

從就業時的第一大報退休後，由老同事盧世祥兄介紹，替「自由時報」定期撰寫專欄，因為我定居美國，與林榮三先生見面也只有兩次回台時接受他邀宴。但套個成語，我們初見就是「一見如故」。

我們「一見如故」，因為我們是同一個世代的人，他長我兩歲，屬昭和年代，戰前出生，多少受大正「多桑世代」影響，性格「阿沙力」。

我們「一見如故」，也因為我們都是「台灣迷」，都是「李登輝迷」；我們有親切的共同語言。

民主化後的台灣，人民不分先來後到，同享言論及政治選擇的自由，同享公平競爭，這就是民主化最重要的轉型，林榮三先生開創和領導的「自由時報」，在新的時代領先群倫，以台灣優先，接受讀者檢驗，成為發行量最大的第一大報，這是台灣國家發展史上不可或缺的一頁。

我不敢說對林榮三先生認識有多深，但他辦「自由時報」成功，而李萬居辦「公論報」失敗，主觀因素在他有企業經營與行銷的眼光與才幹，有識人之明與用人之量，這是李萬居所欠缺的。

他沒有李萬居「半山仔」的包袱，也沒有黨國戒嚴體制的壓迫，可以發揮他的台灣心與正義感，在報業公平自由競爭中脫穎而出，成發行量最高的第一大報。

民主化改變了報業版圖，黨國特權報紙背叛台灣，被讀者唾棄；現在網路數位革命興起，網路媒體分食廣告，紙印成本增高，報業面臨新一波挑戰。美國傳統報紙有的關門，有的擴大網路報，提升內容品質，以應付網路媒體的製造業與游擊戰。

民主制度要有靭性，必需建立在重誠信的基礎上。面對不專業，沒有誠信，不知自律的低成本數位媒體的挑戰，報業無疑需要盡更大努力提升品質，堅守林榮三先生領導自由時報的指針，忠於讀者，「台灣優先」。

