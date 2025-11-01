自由廣場》美國總統：影響世界的權力核心

◎ 蕭錫惠

二戰硝煙散盡，美國以軍經科三柱，鑄成新世界權力之巔。總統不僅元首，更是「全球之帝」。一語，華爾街風雲變色；一令，台海浪尖起舞。從柏林危機到印太風雲，美國永為權力渦流之眼。

權力三柱，猶如巨獸三心：美軍鐵翼，蔽天織網，守自由之門；美元血脈，奔流全球，一紙聯儲令，新興之國屏息；矽谷星火，燃燒未來，點亮十年科技蒼穹。

拜登《晶片法案》如鍛造神兵，重鑄供應鏈；川普關稅巨錘，砸裂貿易天平 — 皆是撥動地球命運的開關。

權力從無永恆。二〇二五年，第三巡迴法庭一紙判詞，揮砍川普三〇一關稅之鎖鏈，違《一九七四貿易法》之鐵律。如今，最高法院宣布十一月五日開審此違憲案，華爾街已嗅到血腥：企業律師磨刀霍霍，押注「關稅退款索賠權」衍生市場。

川普再臨，商人鐵算盤擊碎外交瓷器，退《巴黎協定》、棄TPP，撕下守護者金箔面具；卻以《亞伯拉罕協議》重繪中東地圖、北韓峰會驚雷炸開死寂，證明破壞式談判亦能開闢新局。「美國優先」如利刃劃破全球化薄冰，盟友驚醒，重新丈量己身。他是體制的狂飆，亦是鏡 — 映出自由秩序的裂痕，與縫補的血跡。

台灣，立於風口。美國視為印太咽喉，民主試金之石。拜登高舉「民主聯盟」火炬，川普冷算現實棋盤 — 挺台，既為信念之火，更為制中之鎖。

白宮一念，台海命運：台灣須以鋼火鍛造制度堡壘、戰略自主 — 二〇二四年《國防自主條例》三讀，猶如破曉第一聲號角。唯自強，不淪多極風暴的孤舟。

歷史低語，聲如寒鐵：此世不須救世主，只須從權力之巔烈焰中，淬鍊出亙古不滅的規則之火 — 十一月五日的法庭，或許是下一道試煉。

（作者是自由撰稿人）

