自由廣場》 川普加持 高市滿血 台灣受惠

◎ 王輝生

川普總統在出席APEC峰會前旋風般訪日，親自祝賀上任未滿一週的日本首相高市早苗，並帶來三份「厚禮」，為這位「日本鐵娘子」注入強勁的外交能量。

一、加持高市早苗

經歷激戰方登首相寶座的高市席不暇暖，甫結束東協峰會即趕返東京迎川普。兩人因「安倍效應」一見如故，相談甚歡。川普在會中感性地說「日本是美國最高級的盟友。任何時候，無論妳有何問題，任何我能做的事，我們都會站在妳身邊」。高市甫上任便獲此殊榮，國際能見度驟升。《產經新聞》廿七日民調顯示，其支持率達七成五，三十歲以下者更高達九成。川普此行的政治加持，為高市政權注入強心劑。

二、深化日美同盟

高市受邀共乘「陸戰隊一號」登上美軍航母，向官兵演說，感謝美軍與自衛隊對和平的貢獻。她說「日美將攜手推進自由開放的印太」。日本首相登美艦演說極為罕見，顯示高市的戰略格局深獲美方肯定。她並宣布提前兩年達成國防支出占GDP二％的目標，以行動展現強化日美同盟的決心。

三、嚇阻邪惡軸心

環顧東亞，中、俄、北韓三國虎視眈眈，擁核好戰，台海局勢又風雲詭譎。若日本政局不穩、日美同盟鬆動，則安倍所言「台灣有事就是日本有事」恐淪空談。川普力保「女版安倍」高市，正是為了穩固印太防線。只要日美同盟堅若磐石，任何妄想興風作浪改變現狀者，必投鼠忌器。

川普亦抽空會晤安倍遺孀，展現對「安倍路線」的堅定支持。美方更厚遇高市、給予「外交空白支票」，象徵對其領導力的肯定及信任，讓日本朝野明白：唯有穩定堅毅的舵手，方能在風雨飄搖中率領國家乘風破浪。

台灣間接受惠

台日歷史淵源深厚，但因台日無邦交，安倍與高市是少數敢公開力挺台灣的日本政治家。如今川普強勢背書，使「日美同盟」更趨緊密，台灣間接受惠。川普甚至在「川習會」前對記者直言：「台灣就是台灣」。在高市的穿針引線下，「台灣有事＝日本有事」，或將進一步昇華為「台灣有事＝日本有事＝美國有事」。

（作者是日本醫療法輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

