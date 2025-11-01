自由廣場》電子戰、網路戰、認知戰：三條台灣必守的線

◎ 張厚光

台海局勢雖未聞炮火，但無形戰線不曾歇止。電子干擾、駭客滲透、假訊息攻勢，早已是台灣每天的日常，表面未見爆炸與煙硝，卻已直搗每位公民的生活、信念與自由。

立委沈伯洋遭中國公安局宣告，將依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查、指控涉嫌分裂國家。此事提醒台灣：威脅形式已超越傳統軍事，而進入法律、心理與輿論領域。倘若連中央民代出國風險都被拉高，則一般民眾豈不面臨同樣威脅？這豈是藍綠白的顏色問題，它已是國家安全與公民安全的共同「焦」集。

當今戰爭形態，往往不以飛彈開場。俄侵烏之前，烏克蘭電力、金融、通訊系統已先遭網路攻擊；中東衝突，輿論與宣傳比軍隊更早開往戰場。台灣面對的挑戰更複雜，因對手熟悉我們社會結構，也擅長利用開放環境製造分裂對立。

因此，台灣必須牢牢守住三條線：

第一線：電子戰 ─ 保護關鍵基礎設施

從機場、港口、能源、醫療，到電信網路與衛星通訊，任何癱瘓都不只影響軍事，更能讓社會停擺。除了武器採購，要強化指揮控制、備援通信與抗干擾能力。全面提升電磁頻譜防護，建立第二、第三套備援鏈路，均當務之急。

第二線：網路戰 ─ 防守比攻擊更難

台灣一年遭受數十億次攻擊，金融與政府網站更是最大目標。企業以為「資訊安全是成本」，未視為國安的一部分。事實上，沒有資安就沒有產業安全；沒有資料自主就沒有國家自主。企業應積極與政府合作，建立全島安全網，讓關鍵資料存得住、流得動、控得住。

第三線：認知戰 ─ 社會韌性是最後防線

比駭進電腦更可怕的是駭進人心。假訊息、心理戰、社群操作、輿論標籤化，不是為了說服，而是要讓社會失去信任、彼此猜疑、無力思考、放棄判斷。沈伯洋事件，國內部分網路言論落入內耗與嘲諷，當外力介入能輕易引爆社會情緒，我們就先輸了一半。

台灣最強大武器，是人民選擇民主、守護自由的決心。民主不完美，但容許辯論、退兩步進三步；專制卻不容談論，只准服從。今天沈伯洋被指控，明天可能是其他的人。即使觀點不同，也不能放棄「保障多元言論與人身安全」這條底線。

台灣準備武器，更要準備意志；不只談對外威脅，尤要鞏固內部信念。面對外部壓力，最危險的不是對手強大，而是我們懷疑自己。

國家不是一紙憲法，而是每一位願意站出來說：民主值得守，彼此值得信任，台灣值得更好的未來。守住電子、網路、認知三線，就是守住我們共同的家。

（作者任職漢翔航空）

