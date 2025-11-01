自由電子報
自由廣場》鄭麗文:普廷不是獨裁者／不識獨裁真面目 誰還相信國民黨?

2025/11/01 05:30

◎ 馨娜

國民黨主席鄭麗文十月卅一日接受《德國之聲》專訪，竟宣稱「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，這不是失言，而是價值觀的徹底崩壞，台灣最大在野黨領袖受國際媒體專訪時幫侵略者漂白，傳遞給世界的訊息只有一個：國民黨從未真正理解民主的意義。

「有選舉」不等於「有民主」，這是政治學常識。許多威權政體，諸如普廷統治的俄羅斯、白俄羅斯、香港，都定期舉行選舉，但反對派被監禁、媒體被封殺、法院成為政權附庸時，這樣的「選舉」只是獨裁的化妝。普廷運作修憲以永續掌權，他涉及毒殺政敵、封殺媒體、操控司法，早已被全球政治學界明確歸類為「選舉威權」（electoral authoritarianism）。鄭麗文主席身為台大法律系畢業生竟出謬論，令人詫異是無知、選擇性失明或刻意曲解？

更嚴重的是，這番言論透過歐洲最具影響力的媒體向全球放送。《德國之聲》長期捍衛民主人權，其報導直接影響國際決策圈。鄭麗文的謬論一旦被解讀為「台灣在野黨立場」，等同告訴世界：中國國民黨對俄羅斯侵略烏克蘭無感，天真以為有選舉程序就能包裝獨裁，這不只摧毀該黨形象，也連累全體台灣人，傷害台灣在國際社會形象。

問題核心在於：國民黨是否仍活在威權幽靈之中？從否認白色恐怖加害事實，到今天替普廷辯護，國民黨對專制歷史始終價值錯亂。鄭麗文的言論既是病癥更是病灶，這個黨分不清「形式選舉」與「實質民主」的天壤之別，對構成民主社會的自由、法治、權力制衡等核心價值，完全麻木不仁或刻意漠視。

一個連世界級「獨裁者」都認不清的政黨，有何資格談治國？全球民主陣營齊聲譴責普廷的侵略暴行，中國國民黨主席卻說「那不算獨裁」，赤裸暴露國民黨的本質：從未真正擁抱民主，只是披著民主外衣的威權遺緒。國民黨不只是路線迷航，而是民主意識的全面倒退。一個政黨連基本是非都分不清，它還配領導國家嗎？

（作者從事國外業務）

