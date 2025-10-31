自由廣場》文明被野蠻統一的代價是屠戮

◎ 黃清龍

中國全國政協主席王滬寧在一場紀念台灣光復八十周年大會上，提出所謂和平統一後台灣的「七個更好」。這讓人想起八十年代漫畫家陳朝寶一幅諷刺作品：一個騎單車而衣衫襤褸的「中國」人，對一個開汽車且穿搭整齊的「台灣人」說：「你需要援助嗎？」

這幅漫畫出現在冷戰格局下兩岸關係緊張、台灣經濟起飛、中國仍貧困落後的時期，當時（一九八〇年代初）中共對台提出多項「和平統一」宣傳，如「一國兩制」與「共同發展」的口號，試圖以「經濟援助」誘使台灣人民對統一產生好感。因此這句「你需要援助嗎？」其實是一種反語（irony），嘲諷中共的「金援統戰」與「統一許諾」。

現在中共仗著經濟量體放大，就想如法炮製、引誘台灣。但正如陸委會所回應的，所謂「統一後的好處」，對台灣人民毫無吸引力。因兩岸關係本質是文明與野蠻的體制之爭，早在台灣被「光復」前就是如此。

九十年前（西元一九三五年、日本昭和十年），「福建省政府特派員」陳儀訪台，對日本統治下的台灣，目睹殖民地的現代化程度而大感震撼。

那一年中華民國政府首次派出代表團來台，參加日本舉辦的「始政四十周年博覽會」，福建省特派員陳儀也以外賓身分訪台，他南下走訪新竹、台中、嘉義、台南、高雄等城市，對當時的公共建設與社會秩序印象深刻：鐵路、公路、電力、自來水等基礎建設完善；農業現代化（特別是糖業與米業）；都市整潔、衛生觀念普及；人民教育水準與公德心高。他在筆記中寫下「台灣雖為殖民地，然市容整潔，秩序井然，實可為我國之鑑。」

他深感日本統治台灣「政令嚴明、法治完備、吏治清廉」，尤其地方行政與員警體系組織嚴密、效率極高。他返國後報告提到「日本治台之成績，實非中國所能及」。當時台灣的現代化文明程度遠遠超過中國，連後來作為「接收大員」的陳儀也公開承認。

然而一九四七年二月發生二二八事件，成千上萬的台灣菁英被抓捕屠殺；一九四九年蔣介石率敗軍從中國潰退台灣，開始了長達卅八年的戒嚴統治。這段期間台灣人被剝奪政治權力，沒有言論自由，文化備受歧視，凡與「台」有關的符號，不論身分、語言、信仰都是低人一等，與陳儀的「兩岸比較」截然相反，為什麼？

從一九四五年的所謂「台灣光復」到一九四九年國民政府來台後的威權統治，在台灣島上出現的種種逆文明的發展，顯示一個文明程度較高的小群體，被迫和一個文明程度較低的大群體「統一」後，其命運會有多悲慘！

台灣的幸運是，因韓戰爆發而被美國納入保護圈，憑藉日本殖民留下的基礎建設與教育水準，快速趕上美國建構的冷戰體系與之後的全球化，加上台灣人特有的勤勉聰敏與不屈不撓，終於在半個世紀內締造經濟上與政治上的台灣奇蹟，如今更成為全球最重要的矽島，也是亞州最民主、自由的國家。

這份成果得來不易，說是上帝的眷顧也不為過。如今面對中共充滿欺騙的統戰伎倆，稍有良知與歷史感的人，都應大聲地說NO才對。

（作者是信民協會理事長）

