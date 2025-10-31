自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》文明被野蠻統一的代價是屠戮

2025/10/31 05:30

◎ 黃清龍

中國全國政協主席王滬寧在一場紀念台灣光復八十周年大會上，提出所謂和平統一後台灣的「七個更好」。這讓人想起八十年代漫畫家陳朝寶一幅諷刺作品：一個騎單車而衣衫襤褸的「中國」人，對一個開汽車且穿搭整齊的「台灣人」說：「你需要援助嗎？」

這幅漫畫出現在冷戰格局下兩岸關係緊張、台灣經濟起飛、中國仍貧困落後的時期，當時（一九八〇年代初）中共對台提出多項「和平統一」宣傳，如「一國兩制」與「共同發展」的口號，試圖以「經濟援助」誘使台灣人民對統一產生好感。因此這句「你需要援助嗎？」其實是一種反語（irony），嘲諷中共的「金援統戰」與「統一許諾」。

現在中共仗著經濟量體放大，就想如法炮製、引誘台灣。但正如陸委會所回應的，所謂「統一後的好處」，對台灣人民毫無吸引力。因兩岸關係本質是文明與野蠻的體制之爭，早在台灣被「光復」前就是如此。

九十年前（西元一九三五年、日本昭和十年），「福建省政府特派員」陳儀訪台，對日本統治下的台灣，目睹殖民地的現代化程度而大感震撼。

那一年中華民國政府首次派出代表團來台，參加日本舉辦的「始政四十周年博覽會」，福建省特派員陳儀也以外賓身分訪台，他南下走訪新竹、台中、嘉義、台南、高雄等城市，對當時的公共建設與社會秩序印象深刻：鐵路、公路、電力、自來水等基礎建設完善；農業現代化（特別是糖業與米業）；都市整潔、衛生觀念普及；人民教育水準與公德心高。他在筆記中寫下「台灣雖為殖民地，然市容整潔，秩序井然，實可為我國之鑑。」

他深感日本統治台灣「政令嚴明、法治完備、吏治清廉」，尤其地方行政與員警體系組織嚴密、效率極高。他返國後報告提到「日本治台之成績，實非中國所能及」。當時台灣的現代化文明程度遠遠超過中國，連後來作為「接收大員」的陳儀也公開承認。

然而一九四七年二月發生二二八事件，成千上萬的台灣菁英被抓捕屠殺；一九四九年蔣介石率敗軍從中國潰退台灣，開始了長達卅八年的戒嚴統治。這段期間台灣人被剝奪政治權力，沒有言論自由，文化備受歧視，凡與「台」有關的符號，不論身分、語言、信仰都是低人一等，與陳儀的「兩岸比較」截然相反，為什麼？

從一九四五年的所謂「台灣光復」到一九四九年國民政府來台後的威權統治，在台灣島上出現的種種逆文明的發展，顯示一個文明程度較高的小群體，被迫和一個文明程度較低的大群體「統一」後，其命運會有多悲慘！

台灣的幸運是，因韓戰爆發而被美國納入保護圈，憑藉日本殖民留下的基礎建設與教育水準，快速趕上美國建構的冷戰體系與之後的全球化，加上台灣人特有的勤勉聰敏與不屈不撓，終於在半個世紀內締造經濟上與政治上的台灣奇蹟，如今更成為全球最重要的矽島，也是亞州最民主、自由的國家。

這份成果得來不易，說是上帝的眷顧也不為過。如今面對中共充滿欺騙的統戰伎倆，稍有良知與歷史感的人，都應大聲地說NO才對。

（作者是信民協會理事長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書