自由廣場》談鈔票改版

2025/10/31 05:30

◎ 沈言

央行啟動新台幣鈔券改版，藍委質疑「不是都在推電子支付？為何還要花五十億改版？」。在數位浪潮下，一般人以為現金將消失，卻忘了它代表制度的最後信任。紙鈔不會過時，不會當機、不會被凍結，也不留下交易紀錄。那是自由社會最乾淨的交換方式。

在完全數位化的體系下，所有購買、捐款、行動都留下數據，獨裁政權只消一個命令，就能讓人「從經濟上消失」。香港「反送中」期間，示威者的信用卡紀錄就淪為追蹤線索；新疆甚至把「用現金買油」列為可疑。

中國央行推動「數位人民幣」時，說法很動聽：防偽、便利、安全。實際上，但它其實是國家級的監控金融系統。所有交易都可被立即追蹤，匿名幾乎不存在。政府能設定「限期使用」「地區限制」「消費用途」，補貼只能在特定時間、特定區域花完。這樣的貨幣已不再流通，而是被管理。北京文件直言「數位人民幣有助於實現社會治理與宏觀調控。」它可以被凍結、撤回、標記、懲罰，在一秒內抹去一個人的經濟存在。電子貨幣成為政權的手，效率愈高，自由死得愈快。

台灣的改版看似傳統，實則前衛。台灣選擇改版更新紙鈔，正是拒絕被演算法統治的勇氣。紙鈔的存在，讓人民仍保有一段私領域。這不只是防偽工程，而是民主社會對自由的最低承諾。中國的無紙鈔是權力的夢，台灣的改版是信任的選擇。

（作者從事評論）

