自由廣場》誰在為中國的病毒開路？

◎ 廖郁賢

雲林是臺灣最大養豬縣，從二〇一八年疫情爆發時的一百五十六萬頭至今，也有一百五十一萬頭，雲林縣承載著全國近三分之一的生豬供應，肩負著穩定臺灣肉品市場的重責。我們現在面對的，早就不是什麼普通的邊境壓力，而是從內部長出來的、惡意到骨子裡的挑戰！

非洲豬瘟的鬼故事，不是今年才開始。但今年初，立法院那群人假裝「在野監督」，卻對我們國家的防疫體系進行一次精準攻擊。藍白聯手，提案全數刪除防檢署的媒體宣傳預算，埋下嚴重提高非洲豬瘟入侵風險的禍根，此因有效宣導是全民防疫的第一道防線，藍白兩黨隨後聯手通過的「通案刪減」決議，導致比單純刪除宣傳費更為惡劣的後果。

二〇一八年非洲豬瘟從俄羅斯進入中國時，經歷過口蹄疫時代的農家子弟心驚膽戰，比誰都清楚這種病毒的難纏，更明白中國的錯誤處理手段，只會助長疫情擴散。幾年來，從海邊漂來的豬屍、到被不明來歷肉品污染的廚餘，台灣始終站在防疫最前線，不敢絲毫鬆懈，砸重金提升生物安全設備，豬農們也努力配合政府要求轉型。這一切努力，都為了維護「非疫區」的珍貴地位。

然而，從台中未落實稽查為破口，加上運送病豬屠體事件，也擊毀了國內物流系統的信任。疑有中資背景的物流公司，竟在運送疑似有問題的肉品到高雄後，面對當地業者拒收，不配合防疫單位，而隱匿車輛去向，惡意延誤稽查時程，這是對國家防疫體系的惡意衝撞。

全國都在繃緊神經堵病毒，這家公司卻利用它對台灣物流的掌控權，製造防疫破口，陷台灣人民於不義，這是國安層級的威脅！誰給他們這麼大的膽？他們的行徑是對台灣產業的蓄意破壞、對公共衛生的惡毒攻擊。現實的報應來得又急右快，從六月金門那隻確診的非洲豬瘟海漂豬，到十月台中隱匿疫情後爆出的第二例，看見防疫破口與政治內耗的悲劇性連動！那些被砍掉的防疫預算，就以病毒傳播的速度，狠狠傷害台灣，我們的家。

面對中國持續的生物與政治侵害，有太多藍白民代的政治舉措迎合中國偏好，這種惡劣算計，難道準備讓下一個產業也跟著陪葬？不同黨派對國家路線或有不同主張，但面對生物國安，我們理應是同一國，目標只有一個：守護台灣，我們的家。

（作者是前雲林縣議員、圓仔花獨立書店創辦人）

