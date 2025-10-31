自由電子報
自由廣場》健保改革要面對人性—談部分負擔與使用者付費

2025/10/31 05:30

◎ 李伯璋

談到全民健保的永續問題，老實說錢越多當然越好辦事，問題是錢從哪裡來？健保財務管理就像是集團的CEO，必須務實面對現實。卅歲的健保，正面臨急重難罕醫師與護理人員的出走、保費收入不足、專業給付支出失衡、資源錯置的結構性挑戰。制度若要走得久，不能只靠加錢，而是要有「管理智慧」與「人性理解」。

目前健保每年收支逼近一兆元，但這筆龐大資金的分配效率卻越來越不能滿足醫療體系的需求，目前門診支出佔總額七成，住院僅三成。基層醫療資源不足，無法落實慢性病照顧；醫學中心卻被輕症病人擠爆。許多民眾習慣「直接去大醫院找名醫」，覺得「健保會付，做檢查不要錢，拿藥也便宜」，導致醫學中心醫護超載！

分級醫療的關鍵是信任，不是懲罰

每位病人都希望找最好的醫師看病，這是人性，民眾若對基層醫師沒有信任感，再多宣導也無法改變就醫行為。要讓分級醫療落實，首先要讓基層能夠「被信任」：診斷準確、服務周到、轉診順暢，讓民眾知道「小病在這裡處理就好，大病會被好好轉」。

當年健保署建置醫療資訊雲端分享的里程碑，讓病人在基層診所就可看到在醫學中心所做的影像、也整合各醫療體系的策略聯盟，前教育部長潘文忠與台南翰林出版社協助下，全民健保的分級醫療、使用者付費部分負擔，都納入國小五年級國文課本。我們都有很好規劃，重點是主管部門有沒善用這些條件做健保改革的宣導？

使用者付費與部分負擔的根本差異

事實上，兩者有明顯不同，健保法中的「部分負擔」是針對醫療層級，例如「未經轉診逕赴醫學中心」即須「加收費用」；而我們當年主張的「使用者付費部分負擔」，重點在於使用行為的責任，特別是針對檢查與檢驗的部分負擔，民眾到大醫院最常說的話是「順便幫我多做幾項檢查」這種「做越多越安心」的心理，讓醫療資源被無限稀釋，促使病人選擇到大醫院就醫。若能讓病人了解每項檢查都有成本，並在部分負擔上反映「使用行為」而非「醫院層級」，才能抑制過度醫療，回復到基層醫療就醫。當年這政策獲得蘇貞昌院長的支持，且民調有八成支持度，我很感動蘇院長的擔當！無奈新冠肺炎疫情打亂已公告的政策，最後無疾而終，現在重推卅年前規劃的「原味部分負擔」，社會學者應該會有不同聲音出現？

健保的永續，不能靠法條

依法行政是改革的基礎，但制度的生命力來自人心。我相信健保的成功在於「懂人心的制度」。當使用者願意付出合理的費用、基層醫師能獲得尊重、醫學中心專注於重症照護，整個體系才能恢復平衡。健保不該只是「全民支付的醫療帳單」，而應是「全民共同守護的健康契約」。

（作者是北醫大公衛學院講座教授）

