自由廣場》川習會冷結束 台灣穩健策略更成熟

美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓的會面，最後意外地以「冷結束」落幕。引人注目的是，外界原先擔心的「台灣議題」完全未被提起，這結果可以說是台灣政府在穩健策略上的奏效，以及美方的堅持立場。

首先，台灣政府保持高度警覺但不躁進。賴清德總統明確界定台灣在這次APEC峰會的角色，是「分享經濟韌性、產業經驗與以人為本的AI理念」；外交部長林佳龍也多次公開強調，台灣會密切關注「川習會」進展，但不會過度擔心。這種謹慎與沉穩，正是面對大國互動時最需要的姿態。

會前幾天，美方的表態也強化了這項穩定感。國務卿魯比歐公開表示，美中領導人會面不會把台灣當作任何交易項目，「也沒有人打算這樣做」。川普本人更在最後強調「台灣就是台灣」。這些簡短而明確的話語，傳達出兩層訊息：一方面，美國不會在利益交換中稀釋對台承諾；另一方面，這場峰會的主軸仍聚焦在經貿與戰略競爭，而非台灣議題。

相對之下，北京的態度顯得更為收斂。習近平剛結束四中全會，國內經濟疲弱、地方債壓力沉重、軍隊人事依舊不安定。在這樣的背景下，若在對美會談中貿然提起台灣，只會自陷於被動，甚至給美方更多施壓空間。中方選擇「避戰」策略，表面維持穩定，實際上是缺乏突破性的談判籌碼。

事實上，川普雖在會面後讚許中方在芬太尼、稀土與對美投資等問題上做出承諾，但這些議題早已重複多次。北京過去一年來一再「承諾合作」，卻遲遲缺乏執行。這次若仍是空話，美中關係勢必在短期降溫後再度反覆。

整體而言，這次川習會雖讓美中貿易戰的緊張稍有緩和，卻未真正改善雙邊關係。對台灣而言，中國做什麼不重要，重要的是台灣自己如何穩健展現自身的經濟韌性與民主價值。真正的挑戰，將出現在明年川普可能訪中之後，台灣如能繼續保持冷靜與策略性應對，才是面對未來變局時最可靠的力量。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

