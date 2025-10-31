自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川習會冷結束 台灣穩健策略更成熟

2025/10/31 05:30

◎ 王宏仁

美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓的會面，最後意外地以「冷結束」落幕。引人注目的是，外界原先擔心的「台灣議題」完全未被提起，這結果可以說是台灣政府在穩健策略上的奏效，以及美方的堅持立場。

首先，台灣政府保持高度警覺但不躁進。賴清德總統明確界定台灣在這次APEC峰會的角色，是「分享經濟韌性、產業經驗與以人為本的AI理念」；外交部長林佳龍也多次公開強調，台灣會密切關注「川習會」進展，但不會過度擔心。這種謹慎與沉穩，正是面對大國互動時最需要的姿態。

會前幾天，美方的表態也強化了這項穩定感。國務卿魯比歐公開表示，美中領導人會面不會把台灣當作任何交易項目，「也沒有人打算這樣做」。川普本人更在最後強調「台灣就是台灣」。這些簡短而明確的話語，傳達出兩層訊息：一方面，美國不會在利益交換中稀釋對台承諾；另一方面，這場峰會的主軸仍聚焦在經貿與戰略競爭，而非台灣議題。

相對之下，北京的態度顯得更為收斂。習近平剛結束四中全會，國內經濟疲弱、地方債壓力沉重、軍隊人事依舊不安定。在這樣的背景下，若在對美會談中貿然提起台灣，只會自陷於被動，甚至給美方更多施壓空間。中方選擇「避戰」策略，表面維持穩定，實際上是缺乏突破性的談判籌碼。

事實上，川普雖在會面後讚許中方在芬太尼、稀土與對美投資等問題上做出承諾，但這些議題早已重複多次。北京過去一年來一再「承諾合作」，卻遲遲缺乏執行。這次若仍是空話，美中關係勢必在短期降溫後再度反覆。

整體而言，這次川習會雖讓美中貿易戰的緊張稍有緩和，卻未真正改善雙邊關係。對台灣而言，中國做什麼不重要，重要的是台灣自己如何穩健展現自身的經濟韌性與民主價值。真正的挑戰，將出現在明年川普可能訪中之後，台灣如能繼續保持冷靜與策略性應對，才是面對未來變局時最可靠的力量。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書