社論》美日同盟再強化 台灣提海纜倡議

美國總統川普週二首度會晤日本新任首相高市早苗，簽署象徵「美日黃金時代」的合作文件，鞏固美日安保同盟，兩位領袖並重申台海和平穩定重要性。同一天，台灣政府由外交部長林佳龍在「台歐海底電纜安全合作論壇」上宣布提出「國際海底電纜風險管理倡議」，呼籲具相同海纜利益的國家加入，共同守護連結各國、經濟與人民的重要生命線。賴清德總統也說，這是共同打造民主夥伴關係新典範。民主國家加速奔走合作，盼共同提升安全及韌性，原因無他，因為都正遭逢中國、俄羅斯等威權主義的大舉擴張，「凜冬將至」，如果不願被各個擊破，大家就必須攜手團結。

高市早苗上任甫一星期，已於幾個重要國際場合呼籲重視台海和平穩定，彰顯反制威權勢力擴張，確保台海和平穩定已是國際共識與共同利益。不僅如此，到訪日本的川普總統邀請高市搭專用直升機「陸戰隊一號」，飛往神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，登上美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」視察，藉此體現同盟關係，兩人也重現如過去川普與已故日本前首相安倍晉三的密切互動。高市早苗向現場的美軍官兵強調，當前面臨空前嚴峻的安全環境，「維護和平只有依靠堅定的決心和行動，而不能只靠空談」，她並決心從根本上強化日本的防衛力，為區域的和平與穩定做出更加積極貢獻。這些談話贏得熱烈掌聲，因為這正完全呼應美國政府企盼民主盟邦能加速提高自我防衛責任。

美日同盟再強化，高市早苗矢言扮演穩定區域的主要角色，這對台灣的民主與安全，都是非常正向且重要訊號。同樣積極打造堅實防衛實力的賴總統，上週於紀念古寧頭戰役七十六週年，重申和平無法靠一紙協議，「和平一定要靠實力」。由此看到，民主國家領導人的宣示，愈來愈有相互應和之勢。針對迫切的安全議題，友盟之間也尋求共同應對之道。台灣提出的「國際海底電纜風險管理倡議」，就是選在以歐洲跨國議員挺台聯盟「福爾摩沙俱樂部」首度在台北舉行活動的場合，做出呼籲。因為，威權國家近年頻頻破壞海纜，不僅我們深受其害，歐洲國家也倍感威脅。印太與歐陸雖然地理遙遠，卻都成為獨裁者試圖進逼的最前線，「遠方不再只是遠方」。彼此感同身受，也盼聚焦因應威脅。

對台灣與歐洲國家而言，海底電纜是對外經濟生命線，也是數位傳輸的骨幹，確保安全與韌性，攸關經濟民生穩定，乃至國家安全的維護。根據統計，海底電纜受損，除天然災害或生物咬食，最大原因還是人為破壞。今年一月位於台灣東北海域海纜遭設籍喀麥隆的香港貨船（順興三九號）拖斷，國安部門即懷疑中共利用這類權宜輪，發動灰帶攻勢，測試我們回應情況。從去年到今年，歐洲的波羅的海也頻頻發生海纜破壞事件，涉嫌船隻不光俄羅斯，也包括中國。這些問題，台灣並不陌生。雙方在保護海底電纜和對抗混合戰，堪稱「天生的合作夥伴」。為此，我們提出「國際海底電纜風險管理倡議」，彼此確有極大相互協作的行動空間。從推動跨國協調、快速修復及防衛能量，乃至促進威脅情資交流與專業訓練等，都是可以儘速推進的議題。

中國與俄羅斯主導的威權勢力，利用橫亙歐亞的地理優勢，專擅「聲東擊西」之策，在印太與歐洲地區分別生事，意圖使民主國家疲於應付，乏於合力團結應對。烏俄戰事難以止歇，與中俄關係「上不封頂」，彼此串聯有關。為打開局勢，川普總統這次亞洲行，與高市早苗高峰會，川普向日本承諾：「任何想要的、任何需要的幫忙，我們都會在那裡。」這張形同「空白支票」的強力背書，為印太安全做出關鍵的定錨作用。美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯與日本小泉防相會談後揭示，美日同盟對嚇阻中國軍事侵略不可或缺。對台灣最重要兩位民主國家領導人，壓制中國愈趨戰略清晰，形成的牽制，減少北京騰出手暗助俄國。川普說：「台灣就是台灣」。這正告訴世人，民主與威權，台灣與中國，早已千里殊途。高市作為新領導人，美日「川高會」可以熱絡豐碩；習近平雖為舊識，美中「川習會」卻顯張力緊繃，這就是差別。身處國際變局，我們應展現自身價值，像提出海纜合作倡議。更不必受到疑美、疑日等各式懷疑論所惑，堅定民主，把握現勢，扮演積極角色，做好「台灣就是台灣」。

