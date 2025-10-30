即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
專區
TAIPEI TIMES
求職
爆
Search
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》中國的胃口止於台灣？
社論》再見「台灣光復」
社論》藍白地方首長甩鍋中央的慣性
星期專論》以色列的勝利是中國的挫敗
自由共和國》李忠憲、林宗男、林修民／《數位國土保衛戰》︰書摘 中國在社群媒體上的戰略
more
專欄
王宏仁國際專欄》中共四中全會解析：粉飾太平與權力穩定的表象
林健正專區》再生能源的關鍵課題：太陽能光電必須除弊興利並行
林修民 半導體看天下》遊阿姆斯特丹 推薦參觀安妮法蘭克之家
有志一「童」》小國的強軍之道：新加坡軍官制度的菁英工程
胡，怎麼說》吃狼奶當選黨魁，就無能向狼說不！
more
社群
矢板明夫觀點》川普旋風與高市首相 開啟「日美黃金時代」
Emmy時間》沒啥好問的 川普：台灣就是台灣
沈榮欽國際視野》川習會前夕，台灣應該注意什麼？
黃澎孝練「孝」話》恭喜 民進黨立委沈伯洋獲頒《敵人勳章》
汪浩時間》川普重返東亞 對抗中國霸權
more
投書
自由開講》歷史必然的幻象－中共霸權下 人權的失語
自由開講》守護台灣韌性 別唱衰海鯤號
自由開講》中共四中全會與十五五 政權維穩兼戰略重整
自由開講》以色列驅逐中國移工的多重意涵
自由開講》司法究責到底 嚴防再有天災轉人禍
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰她反對
2025/10/30 05:30
◎ Tainan黑名
她反對
免費訂閱
《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書