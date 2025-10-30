自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》和平的新契機 從以色列到中東

2025/10/30 05:30

◎ 游瑪雅 (Maya Yaron)

以色列人民近期經歷了既悲傷又寬慰的時刻，那些在二〇二三年十月七日恐怖襲擊中支離破碎的家庭終告重圓，歷經漫長兩年，倖存的廿名人質終於返家。但這份寬慰仍籠罩著悲傷：十三名遭哈瑪斯囚禁在加薩的以色列公民遭殺害，永遠無法回家。以色列要求哈瑪斯履行協議，立即歸還遺體，讓家屬能安葬至親、得到安息。

這次人質釋放與停火協議得以實現，是眾多外交努力、壓力、勇氣與國際友人堅定支持的成果，尤其是美國總統川普的親自介入，更具關鍵作用。對以色列人民而言，川普的參與不僅是政治上的支持，更是深具人性的關懷，它提醒我們，真正的友誼是在最艱難時刻仍和你並肩同行。

在川普總統本月訪問耶路撒冷後，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）強調「以色列致力於推動川普總統和平計畫的成功。雖然存在困難，但我們正竭盡所能促成其實現。哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織必須放下武器；加薩必須非軍事化，不再被允許對以色列及其公民構成威脅。這正是川普計畫的核心精神。」

自停火開始以來，我們目睹哈瑪斯在加薩對自己人民進行殘酷的大規模處決，那些遭指控「不忠」的巴勒斯坦人被殺害。這種恐怖行徑正是最明確的證據，顯示哈瑪斯是一個恐怖組織，不應也不能再成為巴勒斯坦人民或整個地區未來的一部分。若我們真正重視人權，若我們真心期盼所有人，包括加薩的巴勒斯坦人，都能擁有自由、尊嚴與正義，那麼哈瑪斯就必須被解除武裝並移除其權力。唯有如此，我們的世界才能迎來免於恐懼與暴行的新未來。

以色列堅定支持川普總統的「加薩二十點和平計畫」，視其為通往安全與繁榮中東的務實而充滿希望的道路。我們相信，加薩是新區域秩序的第一步，以重建、和解與合作為基礎的新局面。加薩人民的未來，應該迎向學校與醫院，而非火箭和地道；以色列的人民應該擁有寧靜的天空與開放的邊界，而非恐懼。

這一刻的停火若能成為轉折的契機，那麼在多年苦難之後，我們或許能迎來全新的黎明，和平、穩定與共享繁榮的時代。以色列致力於這個願景，並盼更多國家加入《亞伯拉罕協議》，推進關係正常化、擴大和平之圈。

我在台北居住已數年，從許多台灣朋友身上感受到，以色列人與他們有著共同的信念：堅韌與團結能讓最黑暗的篇章化為光明的起點。我們都懷抱同樣的希望，期盼這一次，我們走在通往和平與安全的光明之路。

（作者是以色列駐台代表 ）

