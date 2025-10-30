自由廣場》台灣就是台灣／安倍牌發威 川高會奏效

◎ 陳永昌

川高會之後、川習會之前，美國總統川普親口強調「台灣就是台灣！」這是日本首相高市早苗矢言邁向美日同盟新黃金時代，定錨日本在美國對中國暨印太戰略中關鍵地位後，川普對台灣議題的重大表態。

川普讓盟友與敵手同樣捉摸不透的決策風格，很多重大決策往往臨時起意，端看最後跟他講話的人是誰，哪些人有本事對川普咬耳朵，直通白宮發揮關鍵影響力，遂流傳出「川普耳語者」說法。舉例來說，川普近期對俄羅斯態度轉趨強硬，芬蘭總統史塔布與北約組織秘書長呂特兩人居功厥偉，就是公認的川普耳語者。

拜已故日本首相安倍晉三遺澤所賜，歷史性川高會後，高市早苗可望成為川普的新耳語者。

川普與高市早苗有志一同，再三提起安倍晉三，雙雙肯定延續安倍「強化日美同盟與提升日本防衛力量」願景。川普強調：美日關係比以往任何時候更加牢固，只要日本有任何需要，都會竭盡全力提供協助。高市趁機重提當年安倍登高一呼「自由開放印度太平洋」倡議，重申台海和平與安全重要性，與她在上週東協峰會將「自由開放印度太平洋」做為日本與東協連結紐帶一樣，都是貫徹安倍強力抗中理念。

川普與高市早苗兩人倒帶重演川普與安倍晉三親密互動，日本朝野忍不住歡呼：美日同盟又活過來了。對台灣與亞太盟國來說則為：「自由開放印度太平洋」也跟著活過來了。

《紐約時報》事前分析：安倍晉三作為高市的政治導師，「安倍牌」是高市與川普建立雙方互信的關鍵密碼，藉此清楚掌握川普對防衛台灣的立場，釐清華府當局印太戰略方向。《華盛頓郵報》社論也強調：川普與習近平在台灣議題角力，最後可能取決於高市早苗與川普兩人關係，台灣是川普與高市會面時最重要討論議題。事後看來，兩者都是鞭辟入裡的預測。

川普東京之行，安倍晉三影子無所不在。二〇一七年二月訪美，安倍晉三陪同川普搭乘美國總統直升機專機陸戰隊一號，從白宮前往華府空軍基地，再轉搭空軍一號飛往佛州打高爾夫球。高市昨天也共搭上陸戰隊一號陪川普視察橫須賀基地美軍航空母艦。來自安倍遺孀安倍昭惠提議，高市早苗特定轉贈安倍生前愛用高爾夫球桿給川普。行程滿檔的川普更在百忙中抽空會見安倍昭惠。

從初次見面伴手禮、接待具體環節乃至於會面議題結論，安倍晉三持續襄助高市早苗，堅定守護台灣暨印太地區安全。

（作者為台灣好德公益文化協會執行長）

