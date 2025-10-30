自由廣場》崩盤的台中市防疫體系

◎ 張商陽

我是蛋農，從畜牧從業者的角度來看，這次台中梧棲的非洲豬瘟案例，看得叫人心驚。從異常死亡、送檢方式到廚餘處置，過程草率，簡直是拿全國防疫體系開玩笑。每個環節都顯示，地方政府的防疫制度鬆散如螺絲掉滿地。

第一個不合理︰異常死亡未通報。

豬隻連續死亡好幾天，地方卻未上報。更離譜的是，防疫人員其實到過現場，只因場主說「沒有異常」就離開，連採樣都沒做。這在任何防疫現場都是大忌。更嚴重的是，化製車的紀錄與實際狀況不符，這不只是怠忽，而是紀錄造假，導致遭感染的豬肉流向不明。防檢署耗數年建立的通報制度，就被一句「沒事啦」敷衍所摧毀。農民少填一張表就會被罰，官員卻憑一句口頭說明就可結案。防疫豈能依賴「以為」與「聽說」? 這樣的心態只會讓病毒打贏我們。

第二個不合理︰檢體送驗的方式。

新聞指出，中市府竟用黑貓宅急便寄送檢體。它是病毒樣本，不是生日蛋糕耶。根據防疫法規，疑似A級傳染病檢體須比照陽性樣本處置，須冷鏈、密封、專人運送，任何環節出錯都可能造成疫情擴散，地方政府卻無視法規，用一般宅配寄送。我們從業人員送檢體時都不敢嫌麻煩，政府機關卻能帶頭違規？這不只是不遵程序，更是公然踐踏制度。

第三個不合理︰廚餘處置的方式。

根據報導，台中目前處理廚餘多採掩埋或堆肥，有些掩埋區位於山區，周邊有野生動物出沒覓食，若掩埋不完全或管理鬆散，很可能因而造成傳染擴大。台中市曾規劃設置廚餘處理廠，但進度延宕多年，迄今仍未完工。當地方政府連最基本的廢棄物管理都做不好，病毒當然不客氣來襲。

防疫有賴紀律，而非僥倖。我們畜牧從業者天天照章操作、清洗、消毒，台中市政府卻便宜行事，知法犯法，違背科學，沒有通盤計劃。被犧牲掉的不只是養豬產業鏈，更是全國防疫體系。倘若繼續用鬆散卸責的心態任事，台灣早晚連一隻豬都不剩。

（作者是蛋農）

