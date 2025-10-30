自由廣場》輝達總部來台 AI軍工應把握契機

◎ 呂亦塵

隨著北士科的案子逐漸塵埃落定，輝達（Nvidia）在台設立總部的契機不僅是「地緣經濟」，更須從「地緣戰略」角度視之。過去十年，美中博弈下的全球產業競爭格局，已從科技戰、晶片戰升溫至目的更明確的軍備競賽，同步進行中的台美關稅談判與國內產業發展政策，皆必須在此框架下統籌。

當下，幾個關鍵佈局正在成形。除了輝達總部，還有台美關稅談判和軍工合作：台灣無人機供應鏈正積極赴美投資設廠，對美輸出類科學園區的方案也在討論。再來就是發展包含半導體、軍工、AI、安控、次世代通訊的「五大信賴產業」。軍工尤其重中之重。最後就是仍在型塑的「AI新十大建設」，範圍涵蓋矽光、機器人、主權AI等領域。眼看無人機研發、製造、飛測的場域逐步到位，配套的法規與政策目標也陸續成形，國防自主的重擔似乎主要落在無人機供應鏈，但背後的AI更為關鍵。

軍備競賽的本質是綜合能力的比拼，考驗的是跨產業、跨部會的整合能力與策略發展。AI時代戰爭尤其講究「決策優勢」，高度仰賴作戰體系在AI補助下，於陸海空、太空、電磁等不同作戰領域，為指揮官提供即時態勢感知與資訊整合分析能力。T-Dome(台灣之盾)可視為此概念的實踐之一，而整個作戰體系倚仗的是產業生態系。五大信賴產業與AI十大建設的最終戰略價值，應當是為台灣打造這樣的一個軍工生態系。

有別於傳統國防產業，近年在歐美展露頭角的國防公司皆以軟體為核心，不單是因AI軟體開始主導戰場，也有望一併改寫國防工業的供應鏈管理模式：武器從設計到生產的流程可透過軟體優化，解決民主國家近期面臨的庫存低、量產慢，因而難以應對大規模軍事衝突的根本挑戰。

輝達已明確展現在台打造AI基礎設施的企圖，台灣於全球科技產業價值鏈中的地位得以提升。台灣應把握契機，深化半導體、AI與國防產業之整合，並以此為基礎，探索和美方協同建構產業聚落的可能性。

事實上，南台灣已具備發展我國首個軍工AI聚落的潛力。嘉義無人機園區已規劃設立全台第一座以國防應用為主的算力中心；未來針對類似應用（如無人船產業）如何分配算力資源，值得持續關注，尤其輝達已於造船重鎮高雄布局超算中心，凸顯其地緣戰略價值。鑒於軍工的機敏性，將相關數據留存本土也是主權AI發展的必要方向。立足半導體，打造國防AI 產業鍊，才能讓「矽盾」升級為「台灣之盾」。

（作者從事國防產業）

