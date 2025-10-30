自由電子報
新聞線上》民進黨應該改變執政態度

2025/10/30 05:30

記者陳杉榮

民進黨賴政府上任一年多，歷經藍白兩黨國會擴權、毀憲亂政，以及七二六、八二三兩次大罷免失敗，近日強調「我是中國人」的鄭麗文當選中國國民黨主席，中共領黨人習近平在賀電中促鄭「推進國家統一」，中共對台軍事威脅更甚以往，心理戰、輿論戰與法律戰三戰加劇，大敵當前，民進黨政府應改變朝野對峙這種習以為常的執政態度，不要為了選舉而耽誤了國家的整體防衛。

最近的兩岸態勢有點類似二〇一八年底，當時境外勢力利用藍營和軍公教不滿蔡英文政府推動年金改革等客觀因素，成功地把曾經的失意政客韓國瑜塑造成國民黨的救星，「韓流」蔚為政治風潮，推進國民黨在縣市長選舉大勝。如今大罷免歸零，鄭麗文當選黨主席，擊潰國民黨幾十年的親美建制派，這種局勢遠超過中共當局的預估，必然乘勝追擊，對台施加更強壓力。

二〇一八年底的「韓流」風潮，幾乎改變台灣政局發展，讓中共當局有了底氣，意圖摧毀蔡英文政府，中國國家主席習近平在二〇一九年初，發表了所謂「告台灣同胞書」四十週年紀念談話，提出探索「一國兩制台灣方案」，往前推進對台工作計畫。所幸蔡英文政府應對有方，加上香港局勢丕變，港人「反送中運動」風起雲湧，蔡英文在二〇二〇年以超高票數擊潰韓國瑜，順利連任總統。一度讓中共下不了台的香港，則是在「港區國安法」的鐵腕之下，民主大倒退。

大罷免是台灣公民自發性的民主自救運動，可能改變國會的結構和台灣的政治生態，中共當然關注。當大罷免失敗，中共認為這是賴清德政府最脆弱的時候，想方設法施加反獨促統壓力。孰料，台中市長盧秀燕不選國民黨主席，「等於天上掉下來的禮物」，牢固了幾十年的國民黨親美建制派，出現了破口，中共支持的鄭麗文在紅統派和仇綠派的聯合力拱下，拿下了國民黨主席，中共喜出望外。

國民黨的建制派就是俗稱的「中華民國派」，他們反對共產黨，他們也要在台灣贏得選舉，藍委當中就有為數不少的中華民國派，他們對於鄭麗文的領導有疑慮，他們對於中共的脅迫非常反感。為了台灣，民進黨政府必須改變態度，不要再把每個國民黨立委都當成敵人，要從政策和做法上爭取在野黨立委的支持，能夠說服在野黨立委，等於說服不同立場的選民，擴大執政基礎，才能應對中共無窮盡的挑戰。

「從前種種，譬如昨日死；從後種種，譬如今日生」。奉勸積極為台灣捍衛主權的民進黨政府，別只顧著爭取聲量，卻忘了自己是台灣的執政黨！

