社論》「愛國者治台」與「留島不留人」

社論》「愛國者治台」與「留島不留人」

2025/10/30 05:30

即將出任國民黨副主席的蕭旭岑（左），昨晚在中國天津與中國國台辦主任宋濤（右）會見。（圖由馬英九基金會提供）即將出任國民黨副主席的蕭旭岑（左），昨晚在中國天津與中國國台辦主任宋濤（右）會見。（圖由馬英九基金會提供）

有兩個強盜說，我們有共同的情感，也有共同的歷史記憶，所以，那個財物是我們的。這種強盜邏輯，就是國共兩黨的邏輯。蕭旭岑，準國民黨副主席，對國台辦主任宋濤說：兩岸有共同的情感，也有共同的歷史記憶，兩岸共同紀念台灣光復節非常有意義，也證明了所謂的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言。真是可笑，國共兩黨的強盜邏輯，才真是荒唐到家吧。

抗日勝利，光復台灣，國共兩黨夢話都會說的八字訣。它們念了八十年，便要世人相信自己確實擁有台灣主權了。而歷史歷歷在目，國共抗日沒有勝利，更沒有光復台灣。八年也好，十四年也好，任誰領導，國共都無法擊敗日軍，將敵人趕出中國。更不用說，二戰期間，國軍、解放軍根本沒有打到台灣來！直到一九四五，美軍為首的盟軍反攻日本，方才迫使天皇宣布投降。等因奉此，中共心知肚明，獲得「中國代表權」之後，能否順勢進取台灣主權，必須先通過美國這一關，三個公報、總統承諾、反美軍介入等，反映的便是這種過關遊戲。

川普第二任首度川習會可能成局，反獨、棄台的認知戰、大外宣又蠢蠢欲動。但在前往韓國途中，川普的答案似乎擬好了。根據彭博報導，他對宣稱「台灣有事就是日本有事」的高市早苗保證：「任何妳想要的、任何妳需要的幫忙，我們都會在那裡。」另據法新社報導，川普在專機上說：「我不知道我們甚至會不會談到台灣。我不確定。他（習近平）可能會想問。但沒什麼好問的。台灣就是台灣。」川普有言在先，習近平想在貿易協定之外談台灣，不妨先想想會不會節外生枝。

剛結束的四中全會，如果有習近平、張又俠的軍權之爭，重點絕非對台鷹派、鴿派的勝負。北京對台，不分黨派，對台灣硬的更硬，不是習近平的專利。因為，反獨促統，攸關一黨專政的合法性基礎。倘若軍方抗拒習近平政治干預軍務，也是著眼於對台備戰將因此削弱，軍方奪權不會對台更加友善，而是與習近平一樣來者不善。四中全會，立即效果是中美貿易談判比較順利了，但在對台備戰、統戰方面毫無鬆手跡象。例如，「台灣光復紀念日」之全面統戰攻勢，以及，第三艘航母福建艦持續進行大規模著艦訓練、秘密測試兩艘超大型無人潛航載具。對美稍軟，對台仍硬，交集在哪裡？無非就是維穩一黨專政！

除了北京的片面行為，另有一種是「兩岸中國人」的合謀。最廣為人知的，莫過於所謂的九二共識。這次國民黨新任黨主席終於向北京輸誠：海峽兩岸於一九九二年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識。這樣的九二「共」識，顯示北京介選國民黨主席選舉，已經達到它的預期效果。郝龍斌，趙少康，那些「中華民國遺老」，北京已經看不上眼了。從連戰到鄭麗文這條脈絡，反獨促統放中間，中華民國擺一邊，才是北京新時代的選擇。

果然，「台灣光復紀念日」之後，「愛國者治台」就出爐了。一年多來，藍白國會合作，以民主對付台灣的劇本公然上演。而一如四中全會公報所官宣，一干解放軍攻台將領被一鍋端，野心勃勃的武統台灣失去執行者。再加上，國際對中國武力改變台海現狀高度警戒。一時之間「和平統一、一國兩制」的舊調又被重彈。不過，毫不遮掩地，北京表明要以比收拾香港更快的速度收拾台灣。可以想像，一旦台灣被統，裝也不必裝了，直接通過「台灣國安法」，比照「愛國者治港」，台灣的本土政黨連參選資格都將依法DQ（取消資格）！而這，可能被台灣版林鄭月娥、李家超視為自己的歷史機會。

或許有人不在乎，相信飛彈只打台獨頑固份子，「愛國者治台」也類似「愛國者治港」，只針對「不愛國者」，怕什麼？兩蔣戒嚴時代，奉公守法忠黨愛國，不搞反對運動，就平安過日子了。可惜若真有被統那一天，台灣的前景恐怕會比缺乏軍事價值的香港更慘。陸委會認為中共將台灣「香港化」的企圖非常明顯，實在是低估其戰狼本質了。邪惡軸心盟主，中共眼中的百年變局，被統的台灣不會是閒置的一部份，當作一國兩制歲月靜好的櫥窗，反而將武裝成軍事基地，充當反美反西方的最前線。從而，一旦中國與美國及其盟友發生衝突，台灣人民即淪為第一批出征的炮灰，如同一九五〇年被送去抗美援朝的國民黨投降部隊，連「新疆再教育營」都省下來了。屆時，台灣人民才恍然大悟「留島不留人」的真諦，為時晚矣。

