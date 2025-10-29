自由電子報
社論》中國的胃口止於台灣？

2025/10/29 05:30

我們很好奇，如果習近平當面保證：中國的胃口止於台灣。川普，聽了作何反應？（法新社合成圖）我們很好奇，如果習近平當面保證：中國的胃口止於台灣。川普，聽了作何反應？（法新社合成圖）

日前，時代雜誌刊登華府某智庫專家投書，形容賴清德總統為魯莽的領導人，台灣是全球最危險的引爆點。這位專家一向主張，美國不應該涉入海外戰爭，肯定「馬習會」符合美國利益，且台灣能在一國兩制中得到高度自治權，但台灣領導人必須拋開意識形態，考慮一些既能確保高度自治又能達成妥協的方案。這起廣義棄台論個案，說明美國也有專家的觀點，相當符合北京的利益，雖然他們自認是在維護美國利益。

相對的，川普、習近平會面於韓國前夕，國務卿魯比歐掛保證：「如果大家擔心以放棄台灣來換取某種貿易協議，或是貿易上的優惠待遇，我不認為你們會看到這種貿易協議。沒有人打算這麼做。」造成對立觀點的癥結，似乎出自兩種不同的認知：中國的胃口是否止於台灣？有人相信北京敘事，台灣是「祖國完全統一」的最後一塊拼圖。他們充耳不聞，中共的另一敘事：台灣是接下來的骨牌效應的第一塊。盧沙野在中國駐法大使任上便叫囂：從國際法的角度，甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位，因為沒有國際協議認定他們作為主權國家的地位。其實，北京對日本、台灣、菲律賓、越南、印度等的領土，不也是同樣的「不承認主義」？

日前，習近平電賀鄭麗文當選國民黨黨主席，肯定多年來兩黨堅持「九二共識、反對台獨」，「推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來」。賀電還特別強調：世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。國民黨回電重申：國共兩黨堅持九二共識、反對台獨，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，要為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。兩相比較，國民黨似乎沉浸於「封閉式的民族主義」，「國家完全統一」便功德圓滿。而習近平，流露的卻是「擴張型民族主義」，視野越過「國家完全統一」，瞭望無止境的民族發展空間。賴總統卻是明眼人：「當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益」。

相關國家，做何觀感呢？安倍晉三、高市早苗認為：台灣有事就是日本有事。在南海與中國軍事對峙，小馬可仕常言：如果台灣海峽發生事態的話，很難想像有菲律賓不會被捲入的情況。李在明曾批評尹錫悅「為何刺激中國」，但當選後面臨選邊站及在台海議題表態的美方壓力。美歐越來越多聲浪：反對中國武力改變台海現狀，重新定義「一中政策」。更不要說，AIT、國務院重提台灣地位未定論。凡此國際動向不難看出，俄烏戰爭所透露的中國角色，折射出習近平與普廷同樣的勢力範圍野心、帝國擴張計畫。台海安全，絕非僅只攸關國際貿易線，普廷出兵烏克蘭、劍指東歐，不啻預演了習近平併吞台灣後進軍西太平洋的劇情。做為被挑戰對象，美國很清楚此一競爭。范斯替川普宣稱：及早結束俄烏戰爭，以便專注於真正的問題，即最大威脅中國。以故，王毅老實說：中國不希望看到俄羅斯在烏克蘭戰爭中失敗，因為擔心美國接下來會將全部注意力轉移到北京身上。

中美關係的走向，從尼克森到川普，從毛周鄧江胡到習近平，起起伏伏半世紀，儼然進入某種變局：美國「聯中制蘇」已成過去，「聯俄制中」正在發展。當年「美匪建交」，尚且有「台灣關係法」。如今，川普視中國為頭號挑戰，對台灣的地緣定位反而不如卡特，那就太令人匪夷所思了。台灣必須存於友好國家之手，牽涉到美國本身及其西太平洋盟友的長期戰略利益，正是可變的歷史、不變的地理之典型範例。當前，賴清德是魯莽的領導人？習近平是和平破壞者？美國隊與中國隊看法不同。台灣內部，也有這種認知分歧，這是二千三百萬人的課題。

習近平，要求拜登「支持和平統一」，要求川普「反對台獨」。貿易換反獨，這次APEC首度見面，川普、習近平是否有「台灣交易」，遂引人注目。川普本人則醜話說在前面：中國明白美國的軍事力量是全球最強大，我們在所有領域皆是如此，不會有人對我們亂來，我也完全不認為習主席會如此。去年大選期間，川普向核心支持者提到：自己曾經警告習近平，若中共侵犯台灣，他就要轟炸北京。這，便是川普的底氣。當然，我們也很好奇，如果習近平當面保證：中國的胃口止於台灣。川普，聽了作何反應？

