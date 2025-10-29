自由廣場》【林保華專欄】國民黨重回馬英九手中

鄭麗文當選國民黨黨主席後，最重要的人事佈局是四位新任副主席的安排。李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑，由於鄭麗文半路入室，對國民黨不甚了了，所以這四人比任何一屆的副主席，應更具有實際作用。尤其是李乾龍熟悉派系，季麟連屬於軍系，而過去的黃復興黨部是國民黨的重要組成部分。鄭麗文本身擅長什麼？有待日後觀察。人才濟濟的國民黨卻選出外來的鄭麗文，是不是國民黨已日暮途窮了？

最奇怪的是鄭麗文自知不了解中共為何物，所以有兩位「兩岸問題專家」張榮恭代表連家，蕭旭岑代表馬辦來輔佐她，卻去掉真正代表連家的連勝文。怪不得連勝文跑行程要自掏油錢都要發一番牢騷了。問題還在於，連馬在「聯共制台」是一致的，在其他方面則矛盾多多，如連戰偏重經濟利益，馬英九則關注政治利益。所幸連家已經勢衰，張榮恭也沒有什麼剩餘價值了。記得一九九九年中共建國五十週年，當時國民黨僑選立委范揚盛在美東組織研討會，我是被邀請者之一，台灣請來張榮恭，從紐約到華府，一路上他沒跟我講一句話，原因是怕別人知悉，於他不利。如今鹹魚翻身，會有什麼大作為？

蕭旭岑是幾乎百分之百複製馬英九的意識形態，季麟連的意識形態也比較接近馬英九，因此他們會形成主流。由於馬英九還在政壇上非常活躍，蕭旭岑與鄭麗文年紀也比較接近，將來能牽著鄭麗文鼻子走的就是蕭旭岑。馬英九獻給鄭麗文墨寶中的「世代接棒，同行致遠」就是這個意思。表面上世代接棒，實際上是馬英九的復辟掌控實權，只是他在幕後。蕭旭岑迄未辭去馬英九基金會執行長職務，莫非是要兼任？

馬英九現在的角色，就是要台灣人「相信習近平」。有這樣一個共產黨的志工，習近平自然不會表示反對。目前馬有三項工作：一是到美國進行反美宣傳。如今川普在台上，我看他也沒膽子罵美國了，敢惹川普，川普不會讓他好看；共和黨也不會。第二項就是站在中國人立場對台灣內政指手畫腳，幫中共敲邊鼓，擾亂台灣人心。再來就是組織大九學堂的學生，藉交流之名去中國遊山玩水，接受統戰招待。其中最重要的是對台灣內政指手畫腳，鄭麗文選上黨主席，馬英九就能把自己的主張、路線，「合法」的貫徹到國民黨裡去，甚至通過國會來毀憲亂政，出賣主權。

眾所周知，馬英九執政八年，民調低到只剩九趴，「六三三」的目標無一達成，股市在一萬點以下徘徊，大批匪諜滲透到台灣，至今還很難查清。太陽花運動堵住國民黨執政道路，如今馬英九要班師回朝，美其名世代交棒，台灣人願意重回到那個時代嗎？「一中各表」早已被「各表一中」取代，台灣還能再走回頭路嗎？

（作者為資深時事評論員）

