評論 > 投書

自由廣場》藍營執政特色 花蓮傅徐台中盧

2025/10/29 05:30

◎ 張國財

花蓮堰塞湖的撤離不實與台中的非洲豬瘟疫情，徐榛蔚縣長與盧秀燕市長團隊的事前防範、事發反應、事後處理，竟然出現驚人的雷同。

同樣麻木不仁、謀財害命：

颱風即將來襲，徐榛蔚仍執意出國「拚觀光推廣」；結果，花蓮豪雨成災，徐縣長在韓國專心看表演。釀十九死五失蹤的人禍後，徐榛蔚第一時間是上網設「募款帳戶」，若這不叫謀財害命，那什麼才是？

台中梧棲養豬場，從十月十日到十四日，三百頭豬已死廿頭；台中市長盧秀燕毫無危機意識，十八日照樣粉墨登場打鼓玩「購物節」行銷。只圖謀購物節的錢財，卻罔顧豬瘟可能斷了千億產值的豬隻產業「命」脈，不是謀財害命而何？

同樣能躲就躲、能騙就騙：

總統花蓮光復鄉勘災，徐榛蔚避而不見；災後五天縣府才開記者會，徐縣長缺席；災後七日的中央跟地方前進指揮所合開記者會，徐縣長還是不見人影；救災猶在進行，花蓮縣府人員已「退出救災工作群組」；許多災民指控縣府「根本沒有通知撤離」，花蓮副縣長卻在堰塞湖溢流前夕與總統視訊會議時回報「已完成疏散」！

非洲豬瘟爆發後，台中市府首次記者會，盧秀燕神隱；號稱「該做的都已做了」的台中農業局，對非洲豬瘟案場，究竟是特約獸醫師、獸醫，還是賣藥的獸醫佐，說法一變再變，簡直是騙騙騙！

同樣甩鍋中央、卸責下面：

執行撤離的責任在花蓮縣府，傅崐萁卻質詢卓揆「中央的撤離疏散計畫在哪裡？」，被卓揆當場打臉：「撤離的計畫和實施執行，（依災防法）當然是地方政府（的職責）」，傅居然馬上切割說「撤離是鄉鎮公所的事，中央不要栽贓花蓮縣政府」，無恥政客卸責中央、甩鍋基層，醜陋嘴臉全都露！

驚爆非洲豬瘟的梧棲養豬場，上傳蒸煮紀錄是五月有廿四次、六月僅八次、七月只一次、八月掛零，顯然違背法規的「必須每天上傳廚餘烹煮畫面到雲端」。盧市長竟以「未依規範傳送資料，並沒有罰則」想甩鍋中央，但被政委陳時中的「有法可罰，並非不告不理」打臉！

無獨有偶，花蓮如此，台中亦復如此，兩個藍營執政縣市政府的表現同樣落漆，這不是偶然，而是具有藍營執政特色的地方治理。

（作者是新竹教育大學退休副教授）

