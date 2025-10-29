自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》部長述明敵我 才能鞏固軍心

2025/10/29 05:30

◎ 蕭錫惠

國策顧問林逸民投稿本版〈政客唱和中國軍武 國防部須硬起來〉一文，點出當前國防部的沉默危機。當有政治人物竟稱「中共軍機是在保衛台灣」，這已不是言論自由的範疇，而是對國家安全與國軍榮譽的挑釁。此時若以「行政中立」為由而噤聲，等同讓敵我界線模糊，國防部的沉默將被視為默許。

所謂行政中立，意在防止官員涉入政黨攻防；但當中共軍機繞台威脅安全，任何幫中國軍武開脫的言論，都是對我軍心防的打擊。顧立雄部長若延續法務官時期「謹言慎行」的習慣，恐難應對資訊戰時代的挑戰。此時的沉默，反而是退讓。

蔡英文總統任內常出現「外交部強硬、國防部軟弱」的現象，其實外交可以周旋求和，但國防的姿態須是「能戰、敢戰、不畏戰」。賴清德總統提出「和平靠實力」，顧部長應以行動落實總統意志，對內捍衛軍心，對外展現決心。行政中立並非價值真空，不能成為迴避表態的擋箭牌。

同須警惕的是行政院卓榮泰院長。違憲的普發現金，實為對財政紀律與民粹壓力的投降。當國會「五十二＋八」聯盟下一步可能推動承認「九二共識」的立法時，這不僅是經濟問題，更是主權防線的瓦解。若行政部門持續鄉愿，只會在政治與主權之間兩面受敵。

國防部應制定明確的「敵我言論界線指引」，將「唱和中國軍武」的言論視為國安警訊。對於顛倒敵我的政客與媒體，必須嚴正駁斥，以捍衛國軍士氣與社會信任。

顧立雄要勇於說出誰是敵人；卓榮泰要敢於拒絕民粹勒索。這不是政黨攻防，而是國家存亡。唯有國防與行政同步硬起來，台灣才能在川普二．〇與中共內亂的雙重變局中穩住陣腳。（作者是自由撰稿人）

