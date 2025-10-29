自由電子報
自由廣場》以英國遭受的困境為戒／為何必須把中國定為敵對勢力

2025/10/29 05:30

◎ 竹木一工

今年五月，總統賴清德接受雜誌專訪時表示，他是不得已、也不得不根據「反滲透法」將中國定位為境外敵對勢力。如果你目睹英國遭受的困境，就會知道賴總統的不得已，是關係台灣存亡的必要政策。

「How China is buying up Britain」是英國近年非常熱門的片語（phrase）。十月二十六日，英國《泰晤士報》披露，中國投資者近年在英國至少投資了一三五〇億英鎊的資產，幾乎涵蓋所有行業，坐擁英國最關鍵的戰略或基礎設施的運營、供應商的全部產權或股份，包括泰晤士河水務公司、英國電力網絡公司、英國核電項目、天然氣管網、最大的物流資管企業，以及英國最大的國際機場倫敦希思羅機場的股份等。根據資料提供商Argus Vickers獨家研究，中國資本至少擁有價值近七五〇億英鎊的「富時一〇〇指數」公司的股票，價值至少一〇〇億英鎊的房地產以及至少十七所私立學校。

這樣的投資猶如無聲侵略，勢必影響英國的決策，果不其然，十月八日，英國《BBC》的文章「間諜案告吹：英國政府『未將中國列為威脅』被指是主要原因」指出，英國最高級別的檢察官表示，兩名男子涉嫌為中國從事間諜活動的案件之所以被撤銷，是因為英國政府未能提供證據以證明中國被視為對英國的國家安全構成威脅。首相施凱爾解釋，政府只能依據前任政府的評估行事，而當時政府只把中國定義為「劃時代的挑戰」。

間諜案告吹，究竟是誰的錯，眾說紛紜，但背後都有中國影響英國決策的暗黑勢力。十月十七日，英國《BBC》的「中國間諜案告吹，英國軍情五處處長感沮喪」指出國安人士對中國這股暗黑勢力的高度警惕。

回頭看台灣，由於地理位置及歷史的糾葛，台灣是中國無聲侵略的重災區，紅藍白組成的第五縱隊，在台灣毀憲亂政、挖空中央財政、強立惡法、掣肘政府施政，甚至救災亦不放過，製造社會恐慌，已到了無所不用其極的地步。將中共明確嚴謹地法定為威脅台灣的敵對勢力，是急迫又重要的工作，這樣才不會步上英國起訴不了中國間諜的後塵。（作者從商）

