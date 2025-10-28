自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》政客唱和中國軍武 國防部須硬起來

2025/10/28 05:30

◎ 林逸民

中國在國際上有許多反反覆覆奇怪行徑，常常出自內部問題外部化，四中全會前山雨欲來，中國突然撕毀六月時與美國於倫敦談定的貿易架構聲稱要嚴加管制稀土，很明顯是為了內部政治鬥爭需求。

如此頑劣行為引起美國財政部長貝森特點名批判中國貿易代表李成鋼，話聲剛落，中國趕緊打李成鋼給美國看，開除諸多職務，緊接著在馬來西亞進行修補關係會議，會談過後，貝森特表示，中國稀土管制將延後一年，其實也就是又「狼來了」，之前抵制美國大豆，也要重新採購。

中國為了唬弄內部民眾而作勢亂嗆，卻又不敢當真對抗，隨即連忙五體投地，這已是慣例，連中國人自己都多所嘲諷，然而，台灣統派媒體，卻每次都與中國唱和，吹噓中國壓倒美國。

台灣是民主國家，媒體對美中貿易戰的形勢解讀錯誤，或許還在言論自由範圍內，然而，若與中國武力侵擾台灣的行動相唱和，那就是國家安全問題。

國民黨新任黨主席鄭麗文，曾在中國軍機侵擾台灣時，聲稱中國軍機是「保衛台灣」，但當時台灣附近並無他國軍事武力接近，只有我國軍機與中國軍機對峙，鄭麗文若認為中國軍機是在「保衛台灣」，那她豈不是把我國軍機當成是敵人？難道她認為「中華民國」是「竊占台灣」？極具爭議的過往言論遭到檢視，鄭麗文仍堅稱無任何不妥。

對此，國防部長顧立雄於立法院受訪時回答，指出中共軍機每日灰帶襲擾、擴大軍事威脅是不爭的事實，對於鄭麗文言論，則稱基於「行政中立」不表達看法。其實，有人以外敵為友、以國軍為敵，此人就是國防部必須嚴防的對象，國防部長必須對此發表嚴正聲明，不能鄉愿。

世界上的正常國家，外交部總是盡量追求和平，以外交手段周旋直到宣戰為止，國防部則總是強調能戰敢戰且不惜一戰，蔡英文總統時代卻常發生外交部措詞強硬，國防部反而高喊和平的倒錯現象。

賴清德總統任用蔡英文總統的國安會秘書長顧立雄為國防部長，以利國政接軌，是為國無私，但也應提醒顧部長：先前錯誤的習慣應該改正，面對在野黨蠻橫、危害國家安全，國防部必須嚴辭抨擊。

國防外交屬總統職權，國防部長須貫徹總統的意志，全力捍衛台灣，不論是在建立軍備的任務，還是在國會與媒體上撥亂反正，別再躲在「行政中立」的說詞之後了。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

