自由廣場》誰天天在台海捅馬蜂窩

◎ 廖明輝

國智庫「國防重點」亞洲項目主任、布朗大學中國計畫主持人國際和公共事務高級研究員金萊爾（Lyle Goldstein）在《時代雜誌》投書《美國必須警惕台灣魯莽的領導人》，引起台灣各界反彈，有網友譏諷他是「洋五毛」，更有人質疑他長年幫中國背書、唱衰美國，金萊爾則在社群平台自嘲「看來我是捅了馬蜂窩」。

知名臉書粉專「美國台灣觀測站」直言，金萊爾的觀點並不代表美國主流意見，而他所屬「國防重點」智庫，一貫主張美國應減少海外軍事介入，包括對台軍援。其實《時代》刊出的並非社論、也非報導，而是標註在「Ideas」意見專區的投書，編輯室已明言「不代表本刊立場」。

金萊爾這篇投書反映美國戰略智庫內部對台海議題分立，一邊主張加強對中威懾、深化與台合作的「鷹派」勢力；另一邊則如金萊爾代表的「現實主義孤立派」，認為台灣不是美國的條約盟友，不值得與中國開戰。這種立場看似務實，實則危險，因它忽略台灣民主的實質價值、地緣戰略的重要，以及中國對「統一」的壓力並非來自外部挑釁，而是源於內部政權穩定所需。

若任由這種思維主導華府政策，不啻是在鼓勵中國得寸進尺。美國的「戰略模糊」政策包含彈性與不確定性，但不等於可以毫無下限地放棄對台支持。且台灣從未主動挑釁，頻頻升高恫嚇的是中國，軍演圍島、經濟脅迫、認知作戰，甚至在多邊場域封殺台灣的聲音，這些「魯莽」行徑，都不是來自台北，而是中共體制性的壓制手段。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

