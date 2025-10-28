自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》過江泥菩薩開出的七帖毒藥

2025/10/28 05:30

◎ 秦靖

中共全國政協主席王滬寧先生開出七帖「和平統一」的神藥，宣稱台灣的經濟、能源、安全、文化等一切「會更好」。說得嘴角生波，彷彿台灣只要點頭，便能一步登天。然而我們用現實的放大鏡檢視，看到的卻不是藥方，而是中國正在上演的七帖病歷報告。

第一帖：「經濟發展會更好」？是指中國青年失業率高到官方選擇「蓋牌」，房地產巨頭連環爆雷，外資加速撤離的「更好」嗎？當中國年輕人以「韭菜」、「人礦」自嘲，用「躺平」對抗無望的未來時，這帖猛藥只怕會讓台灣經濟跟著陪葬。

第二帖：「能源資源保障會更好」？是指中國東北、四川動輒無預警大限電或因一時政治意氣抵制外國煤炭，反讓自己陷入能源窘境的「保障」嗎？將能源命脈交到一個慣於將民生當作武器的政權手上，這不叫保障，叫做「被扼住咽喉」。

第三帖：「基礎設施建設會更好」？是指中國「基建狂魔」的榮光背後，存在著地方天文數字的債務、使用率低下的蚊子館以及時有所聞的「豆腐渣工程」。

第四帖：「安全保障會更好」？這是最諷刺的一帖。所謂中國式「安全」，是指新疆「再教育營」式的集中管理，還是香港《國安法》下的萬馬齊喑？無所不在的「天網」監控，這種安全，其實是建立在恐懼之上。

第五帖：「對外交往會更好」？台灣護照在全球暢行無阻，享有高度便利的免簽待遇時，反觀中國的「戰狼外交」在國際上四處樹敵，引發全球性的圍堵與不信任，台灣需要這種交往嗎？

第六帖：「民生福祉會更好」？是好到刻意忽略城鄉之間存在的巨大貧富差距？還是好到「九九六加班文化」說成是一種福報，讓勞工權益被踐踏到極點？台灣的全民健保是世界公認典範，台灣人願意將擁有的民生福祉與十四億人的平均值「拉平」，分享中國的「均貧」嗎？

第七帖：「精神文化生活會更好」？在一個連「小熊維尼」都成敏感詞，所有創作必須戴上政治鐐銬的環境裡，是要如何承諾更豐富的精神生活？

這七帖名為「更好」的藥方，對照中國現實，更像七面映照中國內部困境的照妖鏡。我們不禁要問，國民黨鄭麗文主席認同嗎？您要的「我是中國人」就是擁抱這七帖要命的藥方嗎？中共宛如泥菩薩過江所親手調製的這份「統一毒藥」，國民黨要不要在自己的執政縣市先品嚐看看？

（作者是教育工作者）

