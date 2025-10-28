自由廣場》從葉霸到張峻 傅崐萁欺人太甚

◎ 林志翰

花蓮縣光復鄉的災後重建座談會，本應是撫慰傷痛的起點，最終卻淪為一場君臨天下的權力鬧劇。為了遭拒在門外的鄉親爭取權益，本身就是受災戶的縣議長張峻憤怒狠踹傅崐萁的主桌，這一踹，不僅踹翻會議桌，更踹破了傅崐萁權力版圖上已搖搖欲墜、名為「傾聽」的那塊虛偽遮羞布。

面對反彈，傅崐萁膝反射式地啟動了他的SOP，將事件升級至法律與秩序的維度，斥張峻為「流氓」、高喊「警察逮捕現行犯」、揚言提告。但傅這套劇本，花蓮人並不陌生。今年三月，八旬師鐸獎得主葉春蓮老師，就只因一句逆耳忠言，就遭其支持者粗暴架離會場。我是數學老師，由此看到一道至高無上的權力算式：異議者＝標籤化＋暴力驅離＋司法追殺。無論代入算式的變數是德高望重的長者、或是監督制衡的議長，傅氏解法永遠是單一而粗暴「誰敢質疑我，就叫警察處理！」

在他的權力王國裡，會議從來不是用來「商討」的民主圓桌，而是他用來「訓示」與「恩賜」的朝堂。因此，葉老師的諫言是「犯上」，災民的參與是「添亂」，張議長的怒火則是「謀逆」。在傅氏王朝的字典裡，從無「民意」兩字，只有「服從」與「剷除」。

這份傲慢，在滿目瘡痍的災區顯得尤其殘酷。光復鄉親正承受著縣府失能造成家園盡毀的椎心之痛，而他們選出的「父母官」夫妻，不是在人民最需要時神隱，便是穿著一塵不染的雨鞋，在鏡頭前擺出悲天憫人的姿態。災民的哀嚎，成了他們政治作秀的背景音；災區的泥濘，竟髒不了他們尊貴的鞋底。當傅崐萁忙著捍衛他那「國會級」的面子時，他早已將人民的苦難狠狠踩在腳下。

從葉老師被噤聲的怒吼，到張議長憤怒的一腳，這兩幕場景，是花蓮民主最沉痛的警鐘。它揭示了一個冰冷的現實，在傅崐萁的權力算式中，人民的尊嚴與苦難，是可以被輕易捨去的零頭。當溫和的批判換來暴力架離，當理性的溝通大門被徹底焊死，那一腳踹翻的，就不再只是一張桌子，而是官逼民反的臨界點。

當權力者只容得下掌聲與服從，卻容不下災民的哀愁時，花蓮縣民還要淪為傅氏王朝禁臠下的投票部隊嗎？

（作者是國中數學老師）

