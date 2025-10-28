自由電子報
自由廣場》防疫與救災的雙重照妖鏡 地方政府治理的失能與虛假

2025/10/28 05:30

◎ 吳欣怡

非洲豬瘟疫情在台中梧棲爆發後，中央農業部第一時間啟動應變機制，完成封鎖、採檢與清消作業，展現制度效率。反觀地方政府反應遲緩，通報延誤、訊息不明，台中市府直到疫情延燒數日後才有動作。依防檢署規定，異常案例應於發現後廿四小時內通報並採樣，反觀此案歷時多日才上報，顯示地方防疫通報鏈失靈，也暴露長期反應遲滯的結構問題。

事後查明，現場竟無合法的獸醫師診斷，台中市府卻一再變更說詞、推諉卸責，錯失黃金通報時機。從「特約獸醫在場」到「豬農自行打藥」，說法層層反覆，顯示行政誠信的崩解。防疫若失去專業與誠實，體系再完備也將成空。地方政府應公開真相，負起行政與法律責任。

賴清德總統於行政會報指出，非洲豬瘟雖非人畜共通疾病，但其經濟衝擊已達國安層級。根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，病毒潛伏期多為五至十五天，且可在環境中存活數月。若未及時封鎖傳播，損失將以億計。總統指示行政院與農業部建立「十五日監控視窗」，即時追蹤檢體流向與豬隻移動，提醒地方政府「不要觀望，要主動作為」。

陳時中政委指出，中央早已要求落實廚餘蒸煮與人車紀錄，但部分地方僅紙上作業。他說：「政策不能掛在紙上，真正的考驗在現場。」政策若未在現場執行，災害就會揭穿虛假。廚餘須以九十度加熱六十分鐘才能滅活病毒，若地方確實落實紀錄與稽覈，疫情早可在場端被阻斷。

此次事件也讓藍營地方治理的問題一覽無遺。從花蓮堰塞湖災害、新北土石流，到台中非洲豬瘟，特定地方首長反應遲鈍、避重就輕，有人延遲多日才現身說明，甚至有人完全缺席。這些作為無助於安定民心，反而凸顯以包裝代替能力、以公關掩蓋政策的文化。

社群輿論的反應亦反映民意的焦慮，網路討論暴增，且多屬質疑與不滿。民眾要的不只是說明，而是面對。當政治人物的聲量建立在質問而非信任，危機早已超越疫情，而是誠信的崩塌。

中央展現制度與責任，地方卻陷於散漫與閃避。防疫是國安，不是秀場；政策需要誠實面對，而非擺拍微笑。非洲豬瘟終將被控制，但若地方不檢討制度、不改變文化，災害仍會重演。「誠信」是最好的疫苗，「責任」才是可靠的防線。

（作者是北社理事、台灣北社公共社群委員會委員）

