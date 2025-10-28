社論》再見「台灣光復」

中國全國人大常委會通過設立「台灣光復紀念日」，專責統戰的中國全國政協主席王滬寧宣稱「兩岸和平統一」後，台灣有「七個更好」。（中央社資料照）

上週六，今年新增了「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」國定假日，這是二〇〇一年以來，「台灣光復」再度入列國定假日。多放一天假對有些人是小確幸，但社會上對歷史記憶與主權認同的不同詮釋並未休止，反因中國加入且企圖襲奪解釋權，讓爭議更大。

中國上週藉「紀念台灣光復八十週年大會」，宣布設立「台灣光復紀念日」，以配合「推進祖國統一進程」布局。國台辦主任宋濤宣稱，此舉是維護「一中原則」的行動。專責統戰的全國政協主席王滬寧加碼，宣稱「兩岸和平統一」後，台灣有「七個更好」：經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活，都「會更好」。

八十多年前抗日戰爭時期還在打游擊，且採「七分發展、二分應付、一分抗日」策略乘機壯大的共產黨，建立政權後宣稱自己在對日抗戰扮演「中流砥柱」角色，近年進一步強調其領導地位；今年再藉「三個八十年」紀念活動，透過對抗戰勝利、聯合國成立、台灣光復的論述，在國際間進行法律、歷史論戰，強化「台灣是中國不可分割的一部分」。

上週訂定「台灣光復紀念日」，因此是中國圖謀台灣戰術的最新招數。令人不齒的，不僅在對日抗戰打游擊，甚至「游而不擊」的共產黨，妄稱領導地位，當年真正領導抗戰的中國國民黨，如今反而砲口對內，把重點放在二戰終戰後的「台灣光復」，蔣介石的徒子徒孫還搶先共產黨一步，與掛著「台灣」招牌，卻盡幹傷害台灣事的民眾黨，五月間聯手在台灣國會做出恢復「台灣光復」為國定假日的勾當。

「台灣光復」名不正、言不順，無論就史實、現實與結果看，都極荒謬而不利台灣；但藍黨不但自陷外來政權史觀迷障，還進一步與白黨、共產黨沆瀣一氣，在歷史傷口灑鹽，傷害台灣人民。

所謂「光復」，就史實說，其實是二戰後蔣介石承駐日盟軍總司令麥克阿瑟之命，派陳儀代表接受日軍投降；陳儀一九四五年十月二十五日在盟軍代表共同參加的台北受降典禮後，逕自廣播宣稱，台灣、澎湖重入中國版圖。這一把軍事接管移花接木為「光復」手法，國際法不成立，美國戰後至今，長年立場是「台灣地位未定」。

國際法不成立，是因日本戰後在《舊金山和約》或《中日和約》雖放棄台灣和澎湖，並未明示讓渡對象。換言之，中國藍、紅兩黨所引據的戰時「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，並未實現於國際法。美國在台協會今年九月指出，這些文件「並未決定台灣最終政治地位」，強調「台灣地位未定」，闡明了鐵一般的事實。

從事實看，「光復」同樣禁不起檢驗。誠然，台灣人在日本時代歷經武裝反抗、追求自治、祖國思想等階段，進而有戰後「六百萬人同快樂，簞食壺漿表歡迎」的場面，但殘酷的現實，旋讓人們祖國夢碎。這一悲慘歷史見諸當時國內外記錄及新聞報導，也具體顯現於台灣文人仕紳林獻堂、葉榮鐘、吳濁流等人的作品或走避國外；楊逵還因此坐黑牢，李友邦甚至死於蔣介石槍下。

「狗去豬來」是包括李登輝在內，台灣人民在「光復」不久的普遍感受：日本人有如狗，中國人像豬；狗雖吵卻能守護人，豬只管吃和睡。更惡劣的，陳儀暴虐治理，特權腐敗，治安惡化，經濟管制，台灣向中國輸出米糧物資，輸入惡性通貨膨脹，民不聊生，社會動盪，導致「光復」十四個月後即發生二二八事件；白色恐怖、戒嚴、專制統治繼之。

尤有甚者，台灣不如周邊諸國，戰後未能以公民自決建成獨立國家，至今對國家名為台灣還是中華民國，莫衷一是。其禍害如此，從台灣主體性描述，劫收、再殖民、再淪陷、乞丐趕廟公，都比「光復」接近事實。時任職台北的美國外交官葛超智（George Kerr）以被出賣（betrayed）」一詞，指台灣遭出賣給中華民國，至為貼切。

黨名標示「中國」的藍、紅兩黨，無視戰後台灣人民與土地所受偌大創傷，今年猶以紀念為名，懷著大中國和外來政權心態，企圖竄改歷史，扭轉史觀，強迫人民接受光復節，實為對台灣極大的侮辱。尤其馬英九之流，一再把「抗戰勝利」、「台灣光復」、「現今的和平繁榮」三個獨立事件，偷天換日，牽扯為「光復三段論」。歷史應根植於斯土斯民，兩個中國黨隔海唱和，故意遺忘八十年前台灣的苦難，一個不脫外來政黨本色，一個意在併吞，台灣人民絕不接受。

