自由廣場》（胡怎麼說）盧秀燕就是徐榛蔚翻版2.0

◎ 胡文輝

市長很會卸責、病毒從不卸責，盧秀燕就是徐榛蔚翻版二．〇！馬太鞍溪堰塞湖溢潰洪災，讓花蓮縣長徐榛蔚治理無能、卸責賴皮的惡形惡狀曝光！非洲豬瘟疫在台中市梧棲破口入侵台灣，台中市長盧秀燕治理無能、遇事閃躲卸責的醜態畢露！

盧秀燕、徐榛蔚共同點就是「治理無能，卸責很能」，遇大事更金蟬脫殼卸責，但是，豬瘟病毒從不卸責、更不會仁慈，無時不刻都在找破口、複製繁殖更多病毒，叫台灣無豬肉、吃不到滷肉飯。

盧秀燕與徐榛蔚治理草包的要因就是「權位取得太容易」，盧秀燕二〇一八年選舉得票率五六．六％、二〇二二年五九．六％，徐榛蔚七一．五％、六四．七％，都輕易擊敗民進黨對手，因權位得之易，就被天縱英明起來，無心治理，徐榛蔚、傅崐萁把花蓮當自家禁臠，盧秀燕則用台中資源大大拉抬自己、準備更上層樓謀大位。

當花蓮光復鄉防災救災最緊急時刻，兼救災指揮官徐榛蔚竟神隱；當非洲豬瘟在台中破口、疫情緊急警報大響時，盧秀燕忙扮演「防疫閃兵」，打鼓秀自己，「遠離非洲（豬瘟）」卸責，若轄下官員依防疫SOP那也OK，但是，盧市府官字兩個口，上謊下也謊，有樣學樣，十四日到豬場竟不採樣檢驗、錯失防疫黃金十天，盧秀燕卻謊稱「第一時間通報中央」，根本就是謊言市長。

盧秀燕與徐榛蔚的態度，就是藍軍地方首長流行病，當選太容易、治理無心、出包如家常便飯，遇事就卸責、卸責也不難，選民買單就好，台北市長蔣萬安也是那樣，他們的心態都師法馬英九當市長時，治理失能，納莉颱風水門大開、水淹首都，卻卸責成功，當上總統。

馬後時代，藍綠潮起潮落，大約二〇二二年起，台灣政治風向再轉、再變，綠的政治紅利沒了、還減分，藍白則只要罵民進黨、炒作恨民進黨就政治紅利加成，所以藍白縣市長那麼有恃無恐。

這波綠、藍白的擺動，除了鐘擺效應，更有境外及內外協力操作的痕跡斑塊，花蓮光復堰塞湖洪災、非洲豬瘟從台中破口入侵台灣事件，盧秀燕、徐榛蔚治理無能、應變疲軟當然要負最大責任，但究責聲響、護航聲量也高漲，不問是非、只看立場的赤藍白網軍幫盧、徐圍事卸責，反而要求中央賴清德政府含冤吞下責任。

（作者是資深媒體人）

