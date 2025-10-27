自由廣場》嚴防偽鈔摧毀國家金融／鈔票改版是常態 世界各國皆然

◎ 邱英智

近五十年來，全球主要經濟體無不定期更新鈔票設計。無論是美元、日圓、歐元、瑞士法郎，或是人民幣，改版的核心理由幾乎一致—防偽與技術升級。在數位印刷與高解析掃描技術快速進步的時代，鈔票一旦多年不變，防偽難度就會急速下降。對中央銀行而言，改版不是藝術設計的喜好問題，而是維護金融安全與信心的必要行動。

美鈔自一九九〇年代起，幾乎每五到十年就改版一次，美國財政部逐步在各面額上加入微型印刷、變色油墨與金屬線；二〇一三年推出的百元鈔，更使用立體藍色防偽緞帶與變色油墨。外觀雖保持傳統，但技術已迭代數次。美國改版均無社會爭議，因全民都理解：鈔票是信任的象徵，而信任必須建立在安全之上。

日幣在二〇〇四年進行E系列全面提升防偽技術的大改版，二〇二四年又再重大改版，新鈔導入立體全息肖像，讓人物影像能隨角度變化而立體呈現。政府在發行前兩年就公開設計、宣布設備更新期程，社會普遍接受這是防偽與機械升級的自然工程，無人質疑政治意圖。

歐元在二〇〇二年誕生，二〇一三年起推出「Europa系列」第二代鈔票。新版加入歐羅巴女神的水印與透明安全窗，防偽效果更強。瑞士在二〇一六至二〇一九年更以整套全新視覺設計發行第九系列法郎，強調現代化與觸覺識別，美觀又實用。中國的人民幣亦在一九九九年發行第五套後，多次修訂防偽設計，二〇一九年更局部改版強化識別性。

從美日歐瑞中的例子可見，改版是常態而非特例。技術進步可使偽鈔製造門檻更難，中央銀行若不主動升級，整個貨幣系統就可能受威脅。更何況，改版還能改善視障辨識、延長紙張壽命、兼顧美學與國家形象，多數國家的人民皆視為理所當然。

反觀台灣，每逢央行討論新鈔設計或面額更新，常有極端反對聲音，指責浪費公帑、懷疑政治動機、誤以為改版會使舊鈔作廢。這種無謂反應，在國際上幾乎絕無僅有。

其實，台灣現行鈔票自二〇〇〇年推出迄今已超過廿年，期間雖有局部改良，但整體防偽設計早已落後。現代掃描器與高階印表機的解析度，足以模擬早期印刷效果，遭仿製風險大增。

防偽技術並非靜態。水印、隱形線、光變油墨、立體浮雕印刷、透明窗與觸覺標記，是近十年來各國陸續導入的新元素。若不隨時更新，仿冒者便能輕易突破舊防線。一旦假鈔混入流通，最終受損的仍是民眾本身。改版所須的印製成本，與整體金融體系的安全相比，實在微不足道。

許多國家相信政府有能力處理貨幣改版這種技術性議題，但台灣卻有人將它政治化，甚至陰謀化。這反映的是對制度的懷疑，一旦連基本防偽更新都被說成「背後另有目的」，理性討論的空間便消失了。

改版是投資，而非浪費。它保障貨幣的真偽辨識，也維護國家的金融聲譽。全球主要經濟體五十年來無一例外地持續更新鈔票，沒有任何一個國家能承受偽鈔氾濫的代價。台灣若要被視為成熟的金融社會，就應像其他國家一樣，把鈔票改版視為技術與安全的必然過程，而非政治立場的試金石。

（作者是社會工作者、資深紙幣收藏家）

