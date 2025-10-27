自由電子報
自由廣場》政黨惡鬥 全民遭殃／ 從美國政府停擺 評台灣預算政治之道

2025/10/27 05:30

◎ 楊聰榮

美國聯邦政府停擺迄未解決，創下史上最長停擺紀錄。源頭並非錢不夠，而是政黨各為立場互不退讓，使預算法案無法通過，導致數百萬公務員領不到薪水，機場安檢人力不足，數據統計與社會福利中斷，食品券SNAP因預算延宕被迫停止發放，學者警告這可能引發「自大蕭條以來最嚴重的飢餓危機」。美國社會正在體會，預算政治一旦失去理性，國家立刻陷入癱瘓。

這場混亂提醒各民主國家，預算不應是政黨角力的籌碼，而是國家運作的血液。台灣若不及早面對預算政治學的專業問題，步上美國式癱瘓並非危言聳聽。政府預算是國家運作的命脈，影響民生福祉與應變能力。預算的討論與政黨競爭不同，政黨競爭此消彼長，預算討論卻需要政黨的合作，同時要用專業態度來審查相關細節。

台灣也曾發生因不了解制度而錯刪預算的案例，二〇二五年的預算中，颱風丹娜絲重創中南部農業，農民急需救助，卻因藍白立委刪減農業部業務費與基金撥補，導致無法動用第二預備金。預算法的制度設計使基金必須正常運作才可啟動預備金，如今僅刪減九千萬元就中斷了整條救災鏈。美國現在停擺的混亂，就是台灣若忽略預算制度細節所可能面臨的樣貌。差別只在，美國是「預算出不來」，台灣則是「預算出來卻無法使用」。

政黨操弄預算的後果將直接降禍人民身上，美國因惡鬥造成政府停擺，經濟損失日以數十億美元計，台灣二〇二五年度總預算，藍白聯手刪減兩千多億，包括電網強韌化與儲能建設，使能源轉型面臨延宕，供電安全風險提升。與此同時，台灣面對美國關稅威脅而下調GDP成長預測，政治短視已對經濟穩定造成壓力。美國正在失去應對極端氣候與供應鏈風險的韌性，台灣也可能因預算錯殺而削弱自身安全。

預算政治的危險性也顯現在社會福利與公共安全領域，美國為節流而大幅削減NOAA與FEMA預算，使氣象預警與災害管理能力明顯下降。英國《衛報》警告，這些刪減會提高極端氣候下死亡人數。台灣也存在相似情形，當文化成年禮金、AI教學計畫等被選擇性刪減時，實際影響的是下一代的學習平權與人才競爭力。表面是「刪一筆預算」，實質卻可能是「刪除一個國家的未來」。

美國的災難清楚指出，政治若無視專業，財政若缺乏長期視野，最後受苦的永遠是一般民眾。台灣農民等不到救助，美國家庭等不到食物卡，都是政治人物玩弄預算而造成。美國是活生生的例子，即使是老牌民主國家，也會因行政權跟立法權無法保持平衡，而陷入互相為難，最後導致混亂的結果。

預算政治學的核心是理解每一筆支出背後的制度連鎖與風險承擔，美國政府停擺的混亂證明，一旦預算淪為政治的人質，國家喪失的不只是行政能力，還包括國際信任、民生安全與社會穩定。台灣正面對極端氣候與能源轉型壓力，更須提升預算審查的專業能力。預算因涉及政府機構運作的細節，應儘量讓預算在立法院委員會就充分討論完成，盡量不須動用政黨協商。

不讓政府停擺就必須避免預算政治學崩壞。預算是人民的保障，不可意氣鬥爭，台灣不能等災難發生才想起它的重要。

台灣應立即推動「跨黨派預算分析小組」，納入財政、能源、社會政策及氣候韌性領域的專家，讓立委每一次刪減都有完整影響評估與公開資訊。預算審查必須回到專業，否則台灣很可能重演美國停擺的災難。

（作者是ESG碳減量聯盟理事長、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

