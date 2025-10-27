自由電子報
社論

社論》藍白地方首長甩鍋中央的慣性

2025/10/27 05:30

近日爆發的花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤與台中某養豬場感染非洲豬瘟事件的處理過程，是赤裸裸反映藍營地方一味卸責於中央，事事與中央對抗的典型案例。（資料照）近日爆發的花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤與台中某養豬場感染非洲豬瘟事件的處理過程，是赤裸裸反映藍營地方一味卸責於中央，事事與中央對抗的典型案例。（資料照）

最近有兩幕景象令人感慨萬千︰一是，花蓮堰塞湖潰流事件擔任中央協調官的政委季連成駐守花蓮二十三天，完成任務後返回台北；同時，武漢肺炎時期擔任防疫指揮官締造防疫佳績的時任衛福部長陳時中，在「非洲豬瘟前進應變所」重披紅背心，擔任督導，協助防制豬瘟擴散。

台灣當前的政治生態是民進黨在中央執政，但是藍白合在國會與縣市居多數，造成一種特殊的景象，就是台灣雖是民進黨政府在執政，但藍白合不但在國會徹底壓制綠營，而且地方縣市版圖也呈現「地方包圍中央」態勢。前述兩幕景象就是反映這個政治叢林最惡劣的一面︰即地方施政出現大紕漏，造成重大傷害、損失而無力解決，受到輿論強烈批判，藍白便推諉責任、甩鍋給中央。而且，藍白縣市卸責中央，不僅在內部刻意操作，並有境外敵對勢力的認知戰助陣，因此往往可以在同溫層發酵，並使部分只接受到片面資訊的中間選民動搖。例如陳時中在武漢肺炎期間夙夜匪懈抗疫，表現優異，先期成為防疫英雄，後期卻遭到藍白縣市一再抹煞防疫努力。尤其台北市長柯文哲自視醫界背景，不但對陳時中的防疫政策說三道四，甚至自創一些聳動的「防疫金句」，煽起民粹，與中央互別苗頭，實際上北市防疫績效是事倍功半，甚至徒勞無功，但是在政治上已發揮了抹黑台灣防疫成效的作用。中央抗疫政策受到藍白抵制，固然達到藍白欲使陳時中競選台北市長失利的結果，但柯文哲除了挺身對抗中央，實際上八年市政幾無重大建樹，反而留下一堆爛攤子，京華城案疑雲更讓他深陷司法調查、審理的深淵之中，而且仍有其他案件亦受到強烈質疑，柯文哲欲從官司全身而退，並不容易。然而，其人憑藉能言善道與網路操作，仍能吸收一些小草成為狂粉，將柯的官司扭曲為司法迫害。可見柯文哲即便身無公職，但是操弄民粹打擊中央威信的能力未曾減退。

到了賴清德主政時期，藍白對抗中央更形激烈。近日爆發的花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤與台中某養豬場感染非洲豬瘟事件的處理過程，則是赤裸裸反映藍營地方一味卸責於中央，事事與中央對抗的典型案例。馬太鞍堰塞湖潰流，因地方政府未及時撤離民眾，導致重大傷亡，雖然堰塞湖的監控管理是中央職責，但疏散卻是地方應該執行的工作，因此責任在地方，昭昭甚明。但應承擔撤離民眾責任的花蓮縣長徐榛蔚，在潰流之初，不僅未積極投入救援、復原工作，反而與其夫國民黨立院總召傅崐萁，將矛頭對準中央，卸責甩鍋的醜態畢露。實際上，傅氏夫婦輪流擔任縣內二大要職︰縣長與立委，操控地方政局近二十年之久，但花蓮進步有限，卻經常以公有資源施惠縣民，行綁樁之實，將花蓮打造成傅氏夫婦的鐵桶江山。傅氏夫婦長期操控花蓮政局，但治理與擘畫能力備受質疑，使花蓮有如被封凍在時空膠囊之中。然而，傅氏夫婦亦具有煽惑民粹的能力，常提出一些異想天開、天馬行空的「環島高速鐵路」、「國道六號東延」、「環島高速公路」等所費不貲卻可行性極低的構想，意圖凸顯中央不重視地方。但傅氏夫婦一心為花蓮的人設卻在馬太鞍堰塞湖潰流後破滅。馬太鞍堰塞湖潰流後，中央不計傅氏夫婦的攻訐、抵制，立即委派季連成政委赴花統合及協調，其任事之辛勤與效率，國人有目共睹；此外，來自全台各地的「鏟子超人」自發前往光復鄉協助災區復原，形成感人的景象，國際讚譽之聲不絕，對照怠忽職責，在風神颱風來襲之際跑去證婚的傅氏夫婦，誰才是真正在意花蓮縣民的生命財產安全，答案已清楚浮現。

此外，藍營縣市長推諉責任的慣性作法，又在台中非洲豬瘟事件中暴露無遺。台中爆出非洲豬瘟事件，攸關二千億產值、一百五十萬就業人口的養豬業是否受到重創，但主責的台中市府不但延誤採檢，更在中央與其他縣市都已經動起來，防範豬瘟擴散之際，台中市長盧秀燕並未在第一時間站到最前線，仍在為購物節宣傳，打造個人拚經濟形象，似乎將謀求個人政治生命的顛峰，置於全民福祉之上。其實，盧市長擅於經營個人形象，但重大市政建設似乎都承續前人的規畫，並無特殊表現，但以「媽媽市長」的溫暖人設，仍贏得頗高的支持度。但此次非洲豬瘟事件，台中市府應變之疏漏明顯，使得盧市長的「媽媽市長」人設顯有破毀之虞。

藍白地方首長卸責民進黨政府，或許能夠暫時掩蓋耳目，但終究仍會真相大白。然而衝擊國家機器的正常運轉，更在於藍白藉多數在國會胡亂刪凍預算，導致施政欠缺財力的支援，造成國家機器出現破口。此次非洲豬瘟爆發，藍白聯手大幅刪凍相關的採檢、宣傳經費，顯然是釀下大禍的重要原因之一。由此可見，藍白對民進黨政府的杯葛抵制，才是保障國人生命財產安全的最大威脅；如果藍白不改國民黨主席當選人鄭麗文所謂「收拾民進黨」心態，則內有藍白對抗、外有中國威脅，台灣的未來確實令人憂心。

