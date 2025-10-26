自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》扯新鈔改版浪費 王鴻薇又錯了

2025/10/26 05:30

◎ 黃惟冰

央行為了加強紙鈔的防偽功能，預計從明年開始改版新鈔，國民黨立委王鴻薇質疑，「有必要花這個錢嗎？（不是都在推電子支付？）」。

但，王鴻薇這次又錯了。

第一，以將上路的普發一萬政策為例，民眾共有五種領取方式。其中，「ATM領現」、「郵局領現」與「造冊發放」都是提供紙鈔。

第二，以王鴻薇選區北市為例，重陽敬老金的發放方式除了匯款以外，還包括「現金或到府發送」。

第三，根據北市府研考會在二〇二二年的民調，購物時優先以現金付款的民眾雖較前一年減少四個百分點，但仍高達四成九。

更別提，再過幾個月就是農曆新年，屆時，各大銀行又要準備大量新鈔供民眾臨櫃或於ATM領取。難道王鴻薇要強制規定所有人都禁用現金，只能用「轉帳」的方式給紅包嗎？

此外，放眼世界，雖然疫情在各國都提高了電子支付的使用比例，但包括英國、捷克、俄羅斯、泰國與日本等，也在疫後推出新版紙鈔，與台灣央行規劃並無不同。

總之，當台灣還有一定的人口習慣使用現金，許多支付場景也由現金為之，為了保障民眾交易的安全，適時推出新版紙鈔，是政府的責任。期盼王委員體察民情，不要為反而反，淪為何不食肉糜。

（作者從事公共服務業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書