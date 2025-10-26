自由廣場》扯新鈔改版浪費 王鴻薇又錯了

◎ 黃惟冰

央行為了加強紙鈔的防偽功能，預計從明年開始改版新鈔，國民黨立委王鴻薇質疑，「有必要花這個錢嗎？（不是都在推電子支付？）」。

但，王鴻薇這次又錯了。

第一，以將上路的普發一萬政策為例，民眾共有五種領取方式。其中，「ATM領現」、「郵局領現」與「造冊發放」都是提供紙鈔。

第二，以王鴻薇選區北市為例，重陽敬老金的發放方式除了匯款以外，還包括「現金或到府發送」。

第三，根據北市府研考會在二〇二二年的民調，購物時優先以現金付款的民眾雖較前一年減少四個百分點，但仍高達四成九。

更別提，再過幾個月就是農曆新年，屆時，各大銀行又要準備大量新鈔供民眾臨櫃或於ATM領取。難道王鴻薇要強制規定所有人都禁用現金，只能用「轉帳」的方式給紅包嗎？

此外，放眼世界，雖然疫情在各國都提高了電子支付的使用比例，但包括英國、捷克、俄羅斯、泰國與日本等，也在疫後推出新版紙鈔，與台灣央行規劃並無不同。

總之，當台灣還有一定的人口習慣使用現金，許多支付場景也由現金為之，為了保障民眾交易的安全，適時推出新版紙鈔，是政府的責任。期盼王委員體察民情，不要為反而反，淪為何不食肉糜。

（作者從事公共服務業）

