自由廣場》澳洲礦產與稀土優勢 促進區域安全

澳洲總理艾班尼斯與美國總統川普簽署關鍵礦產與稀土合作協議，總金額達85億美元，協助加速優先專案並建立國防及高科技安全供應鏈。協議內容包括未來半年澳美共同投資澳洲項目20億美元，澳洲政府同時宣布對澳美日Alcoa-Sojitzjia鎵回收計畫及Arafura Nolans稀土專案提供股權投資，預計提升全球稀土供應占比，強化國防及半導體產業。

澳洲稀土產業迎來黃金時代，憑藉豐富礦藏與世界級礦業實力，具成為全球領先供應國的獨特優勢，有望補足地緣政治變局下的供應鏈弱點。然而，澳洲若要把握契機，必須克服結構性挑戰、激勵民間企業、完善從開採到製造的全供應鏈合作，並展現果斷領導力。

澳洲稀土儲量全球第四，擁有除中國外唯一重要重稀土生產商——Lynas公司，展現強勁產業基礎與穩健投資環境。雖然開採領域具優勢，但中下游加工環節仍落後，而這些領域中國已主導數十年，澳洲需加速產能擴展，強化競爭力。

政策方面，澳洲政府投入12億澳元設立礦產儲備，預計2026年底啟用，提升投資信心並防止市場操控。激勵措施應聚焦下游加工與價值創造，架構需保持開放競爭，與外資規範一致。

國際合作方面，澳洲積極拓展與美、日、韓及印度等夥伴關係，呼應「四方安全對話」目標，保障關鍵技術供應鏈安全。澳台在能源資源領域上，已有長期密切的合作夥伴關係，台灣亦具合作潛力，雙方可攜手深度合作，特別是半導體產業、能源轉型、精煉、磁鐵製造與高科技等領域。

產業發展帶動就業、出口與地方發展，但須兼顧環境永續、資訊透明及社區參與，確保社會責任落實。地緣經濟上，澳洲有望藉分散供應鏈、長期合作與高價合約，推動礦業與先進製造、國防及綠色能源協同成長。

在地緣政治層面，澳洲以稀土產業提升戰略地位，提供可信且安全供應鏈，強化盟邦合作並降低外力脅迫風險。全球貿易競爭下，必須果斷行動、賦能企業，推動多元化供應，確保資源安全。

如同澳美合作框架展現，在供應鏈韌性成為國安核心的今天，澳洲不僅提供資源，更以可靠性著稱。為了建立自主國家能力，澳洲需政府主導、快速行動，結合產業專業，加速資源開發與規劃，同時推動下游產業及國際合作，展現領導力，發揮關鍵礦產與稀土優勢，這將有利於促進區域安全、韌性與繁榮。

（作者為澳洲駐台前代表）

