自由廣場》慎防台灣「魯莽領袖」？／ 被中共誤導的學者 才該慎防！

2025/10/26 05:30

◎ 王宏仁

美國保守派智庫「防衛優先」亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日在《時代雜誌》投書，題為〈美國必須慎防台灣的魯莽領袖〉。內容錯誤百出 、偏頗失衡，既誤讀台灣的國際地位，也曲解賴總統立場。更嚴重的是，這篇個人投書，竟被國內在野黨立委引為「美國媒體認證」的魯莽證據，充分暴露出對國際傳媒運作的無知與政治操弄。

首先，該文開頭便以「賴清德比蔡英文更強調形式上的獨立」作為結論，甚至引用中國官媒《環球時報》來支撐他的觀點。這樣的邏輯，即是以「中國認知戰」為前提的自我陷阱。若他真有比較蔡、賴兩位總統的公開言論，就會發現兩者的論述一致地維持現狀、強調民主與和平。金萊爾以中共喉舌的文字為基礎，誤判賴清德是「魯莽領袖」，等於讓北京的對台宣傳框架成功輸出到美國輿論場，形同被中國利用。

其次，他主張美國應「約束賴清德」以防止台海危機，此建議完全忽視了現實。賴總統的政策從未脫離「維持現狀」軸線，其核心是深化台美合作、促進國際參與、強化經貿連結。台海穩定之所以重要，是因為這裡是全球供應鏈的心臟地帶。美國若真要維護自身在印太的經濟利益，應該支持台灣的國際參與，讓這個心臟地帶更穩固才對，而不是「約束」。

再者，金萊爾認為美國應遠離台海、集中力量於日韓等條約盟國，這種觀點顯然忽略了戰略地理現實。若台灣被迫併入中國，解放軍的勢力將直抵第一島鏈內側，美軍在西太平洋的戰略縱深將被徹底削弱，屆時不只是台海，美日菲韓全都會陷入中國的威懾半徑。將台灣「切割出去」換取和平，是最危險的浪漫主義幻想。

其實，金萊爾並不代表美國主流保守派意見。他所在的智庫本就屬孤立主義邊緣派；當前的川普政府對台政策仍延續《台灣關係法》與「六項保證」，並未改變。真正改變的是美國對中國的認知：從過去的「戰略競爭」轉為「戰略拒止」，目的在於防止中國在印太地區超越美國。這才是美國現實主義的核心，而非金萊爾式的退縮主義。

金萊爾的投書既誤讀台灣，也誤導美國。他的文字看似冷靜理性，實則被中國敘事滲透；看似警惕「魯莽領袖」，實際上是在推動美國的戰略誤判。金萊爾真正應該小心的是他那對威權的天真。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

