自由廣場》台中防疫破口 盧秀燕失去承擔的勇氣

2025/10/26 05:30

◎ 吳一法

台中梧棲一處養豬場場爆發非洲豬瘟，確認檢出病毒，將通報世界動物衛生組織，並暫停所有豬隻產品輸出，不僅成為我國非洲豬瘟本土首例，打破台灣嚴守多年的防線，更衍生出政治風波，台中市長盧秀燕廿四日以農業部長陳駿季也未出席記者會為由（編按︰陳部長全程參加視訊會議，記者會不便直播才未露面），藉此說明她並非隱躲豬瘟乙事，企圖掩飾市府錯失防疫良機，及第一時間閃避不答的尷尬。

從盧市府員工未依法取證檢驗、行政怠惰、盧秀燕第一時間不敢面對承擔，到廿三日仍以分工為由企圖卸責，如果，這次因為非洲豬瘟而讓台灣的養豬產業與整體產業造成嚴重經濟損失，盧秀燕恐怕愧對國人，其不敢承擔的勇氣，更是失去民眾對其角逐大位的信任。

爆發疫情的梧棲案場，本月十日就開始出現豬隻死亡，台中動保處人員十四日到場，卻未依照「動物傳染病防治法」規定，強制採樣檢測，這是面對豬瘟疫情欠缺警覺性，更是一種行政怠惰的苟安態度，才錯失防疫黃金時間。

面對防疫危機，盧市長在廿一日爆發後，公開行程第一時間沒有回應記者詢問豬瘟問題，且趕著參加台中購物節，卻沒有親自參加防疫記者會，而被媒體提問時，也避而不談，僅回應「拚經濟」，一副報喜不報憂、只管賺錢不管豬農死活的態度，讓很多民眾心寒。

發現疑似非洲豬瘟案例後，廿一日陳駿季部長即召開緊急會議研商各項防檢疫工作，且在翌日第一時間召開記者會親自對外界說明，並依院長指示，在台中成立中央前進應變所，並對養豬場檢測，目前完成全國近八成的檢驗，但仍無法確認可以完全躲過非洲豬瘟的潛伏期。

台中養豬場爆驗出非洲豬瘟病毒，可能終結台灣「豬瘟非疫國」的地位，過去，台灣在一九九七年爆發口蹄疫疫情時，整體產業經濟損失超過一七〇〇億台幣，這次，台灣爆出爆發非洲豬瘟疫情，全台有五六六四個養豬場，飼養五二一萬頭豬，豬肉產量高達八十．八萬噸，外銷的豬肉製品十．二萬噸，將會造成多大的損失，仍是未知數。

如果，盧秀燕肯承認第一時間的疏忽、不全力配合農業部的全面檢驗，仍用力在卸責的言語解釋，恐怕失去全民的施政信任。

（作者為法律事務工作者）

