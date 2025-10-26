自由廣場》「華味太重」文化迷霧 模糊台灣主體性

◎ 張哲挺

一九四九年後，台灣深受「中華文化」的遺緒影響，不只是語言與制度，更深植於心理與身份認同。當「華味」過重，文化迷霧可能吞噬政治自主，威脅台灣安全。

台灣社會有一個危險傾向，就是「華味太重」。許多人不自覺地以「中華文化」為榮，甚至把「中華民國」視為理所當然的國家身份。然而，這種文化與政治上的「華味依附」，正是台灣被中國併吞的最大隱憂。

「華味太重」並非文化欣賞的問題，而是政治認同的陷阱。當台灣社會過度認同中華文化與中華體制，就會逐漸喪失台灣自我定位與防衛意識。歷史上，許多被吞併或殖民的民族，都是先在文化上被同化，最後在政治上被消滅。

根據《舊金山和約》，台灣的最終政治地位至今仍未確定。這一點，美國國務院與AIT最近已明確證實。然而，多數台灣人對國際法概念幾乎一無所知，尤其對「國家繼承論」缺乏認識。許多人誤以為台灣屬於中華民國，這種誤解極其危險。

國際法上，中華民國已被中華人民共和國所繼承。也就是說，如果台灣屬於中華民國，那麼在國際法邏輯上，台灣就屬於中華人民共和國。這種認知，等於親手把台灣送入中國懷抱。任何否認「台灣最終政治地位未定」的說法，都是替中國併吞鋪路，不僅錯誤，更有害於台灣未來。

此外，近來國民黨鼓吹「台灣光復」的說法，甚至恢復「光復節」。表面上是在紀念戰後日本撤離台灣，實際上卻違背《舊金山和約》的國際法精神。條約明文規定，日本雖放棄台灣的領土權，但並未將台灣交還給中華民國。稱「台灣光復」，等於默認中國政權對台的主權主張，對台灣國際地位極其不利。

台灣真正的安全，在於能否清楚意識到：台灣是一個尚未決定主權歸屬的地方，擁有自決的權利。唯有擺脫「華味」迷霧，重建台灣主體意識，台灣才能真正走上自由、安全與尊嚴之路。

「華味太重」是一種會腐蝕國家意志的迷香。當社會靈魂被他國敘事包圍，就難以判斷敵我，也難以維護自由。減少那股「華味」，不是拒絕文化，而是恢復清醒。唯有敢於呼吸台灣自己的空氣、說自己的語言、書寫自己的歷史，台灣的文化與政治生命，才能真正覺醒。

（作者為聯合大學華語文學系助理教授）

