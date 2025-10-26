自由廣場》紅藍白「光復夢」 台灣人不入戲

◎ 馨娜

立法院日前中國國民黨與民眾黨聯手通過，將十月廿五日列為「台灣光復紀念日」並放假一天。中共隨即在十月廿四日宣布將同日定為「台灣光復紀念日」。這是一場赤裸的政治呼應：北京不必動用一兵一卒，就得到藍白聯手送上的統戰禮物，從思想收割台灣。

然而台灣何需「光復」？台灣從未被中共統治過，何來「光復」之說？台灣主權屬於兩千三百萬人民，不屬於任何政黨或政權。所謂「光復」的語言，是將台灣重新放回「中國一部分」的敘事陷阱，讓中共用歷史掩飾其擴張野心。藍白兩黨的作為，不只背棄近八成民眾認為台灣非中國一部分的最新民調，更將台灣包裝成「等待回歸祖國懷抱」的敘事商品。這不僅是對先烈的侮辱，更是對下一代的出賣：當我們的孩子在這個「紀念日」放假時，他們學到的是台灣需要被中國「光復」？還是台灣人民有權決定自己的命運？

當藍白以「光復」之名向中國獻媚，真正需要被「光復」的，是我們對台灣主體性的清醒與自信。台灣人民一路用血淚換來的不是等待「被光復」，而是自己當家作主的尊嚴。從二二八的傷痕、美麗島的怒吼、到太陽花的覺醒，每一步都在告訴世界：台灣的未來，由台灣人決定。

台灣不需要被誰「光復」，因為台灣早已自由。這不是口號，而是用民主實踐證明的事實。藍白在國會興風作浪和中共裡應外合，但他們都無法撼動一個真理：主權在民，不容背叛。當兩千三百萬人民都清醒認知到，我們不是等待被誰「光復」的客體，而是決定自己命運的主體，這座民主堡壘就永遠屹立不搖。

台灣的靈魂，屬於相信自由的人民；台灣的未來，掌握在捍衛民主的手中。藍白送出的「投降書」，人民絕不簽字；中共編織的「光復夢」，台灣永不入戲。

（作者從事國外業務）

