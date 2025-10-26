自由共和國》曾進發／水中開花的樹

水中開花的樹（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

凌晨七點趕來發現緋寒櫻徹夜未眠

妳說那棵櫻花樹在水裏也會開花

我們望向無風水塘

落櫻紛紛 黑樹蒼蒼 春水鏡鏡

緋色落櫻彷彿初綻雙手捧著易碎的風

枯樹倒影宛如工筆墨線勾勒﻿雄勁立體

移花接木巧奪天工羚羊掛角無跡可尋

一棵盛開紅櫻樹在漆黑的水間冉冉升起

這是一半真實一半虛假的美麗幻陣

我們穿梭在落花倒影中尋找陣眼隱身處

一陣微風吹皺水中開花的樹

這幅白日夢畫作差點兒將我們給絆倒

