自由共和國》曾進發／水中開花的樹

水中開花的樹（曾進發作品）
凌晨七點趕來發現緋寒櫻徹夜未眠
妳說那棵櫻花樹在水裏也會開花
我們望向無風水塘
落櫻紛紛 黑樹蒼蒼 春水鏡鏡
緋色落櫻彷彿初綻雙手捧著易碎的風
枯樹倒影宛如工筆墨線勾勒雄勁立體
移花接木巧奪天工羚羊掛角無跡可尋
一棵盛開紅櫻樹在漆黑的水間冉冉升起
這是一半真實一半虛假的美麗幻陣
我們穿梭在落花倒影中尋找陣眼隱身處
一陣微風吹皺水中開花的樹
這幅白日夢畫作差點兒將我們給絆倒
