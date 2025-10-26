自由電子報
自由共和國》李忠憲、林宗男、林修民／《數位國土保衛戰》︰書摘 中國在社群媒體上的戰略

2025/10/26 05:30

《數位國土保衛戰》書影（一卷文化提供）

口述：李忠憲、林宗男、林修民／採訪撰稿：游婉琪、白廷奕

中國被認為是全球第三大透過社群媒體發動資訊操弄的國家，僅次於俄羅斯和伊朗。示意圖。（路透檔案照）中國被認為是全球第三大透過社群媒體發動資訊操弄的國家，僅次於俄羅斯和伊朗。示意圖。（路透檔案照）

中國被認為是全球第三大透過社群媒體發動資訊操弄的國家，僅次於俄羅斯和伊朗。研究指出，中共在Facebook和X等平台上持續發動大規模影響行動，不只建立假帳號與群組，還冒充記者、律師與人權倡議者來操縱輿論。

除了操控輿論，中共還積極從社群媒體蒐集資料。由中央宣傳部控制的翻譯公司「中譯語通科技」聲稱能存取大量社群媒體數據，並用於國家安全與宣傳工作。這些資料被視為戰略資產，可用來設計針對全球受眾的訊息行動。中國人民解放軍甚至成立「資訊支援部隊」，加強在網路與太空領域的防禦能力。這些發展顯示出，中共正在推動全面的認知戰，目的是影響對手國家的思想。

中國的干預在全球多地都有案例。在加拿大，中國被指控干預過去兩次聯邦選舉，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）公開表示，中國的干預行動影響了選舉結果，包括利用社群媒體散布假訊息、影響輿論。

在台灣，中國對地方選舉的干預可追溯到二〇〇九年。當時，中國在選前刻意降低對台灣的敵對言論，並透過經濟誘因建立政治聯繫，藉此突顯國民黨對中政策的「和解」路線所帶來的好處。

二〇二〇年台灣總統大選時，中國與台灣境內的資訊戰參與者則大量散布不實訊息。這些參與者既包括出於政治目的的不實訊息製造者與傳播者，也包含因金融利益驅動而投入的散布者。

與俄羅斯集中統一的資訊戰不同，中國的操作分散在多個單位，部分甚至外包，這種勞動分工的模糊性，導致攻擊模式分散且不連貫。

研究顯示，中國的目標除了選舉，還包括宣揚「中國模式優於西方民主」價值觀。在美國二〇二〇年大選前，網路安全研究人員發現，與中國相關的駭客對政治目標發動魚叉式攻擊（Spear Phishing） 。二〇二二年期中選舉前，有中共帳號冒充美國選民攻擊「反華」的候選人，並運用生成式AI製作高品質圖像提升互動。

二〇二三年，Meta報告指出，中國是平台上第三大境外影響行動來源，並移除五個試圖影響全球選舉的中國假帳號網絡。同年十一月，中國測試用AI生成內容操縱輿論，包括對肯塔基（Kentucky）火車出軌與夏威夷茂宜（Maui）島野火等事件的敘事操作，以追求地緣政治利益。

二〇二四年，中國又被揭發在台灣總統大選中散布假訊息，並在美國大選前透過假帳號進行民調，企圖利用社會極化破壞穩定、削弱對民主制度的信任。

近年來，中國的訊息戰日益依賴AI，透過生成的圖像、迷因與影片擴大影響力，執行者包括Spamouflage 等組織。這些干預行動在範圍與規模上持續擴張，意圖打入過去由俄羅斯和伊朗主導的領域。這些行動不只是單純傳播訊息，而是透過操控輿論來爭取地緣政治利益，各國必須嚴防外國勢力干預，才能確保選舉公正。

台灣面臨的國安挑戰

在數位時代，社群媒體已成為現代戰爭的新戰場，影響力遠超過傳統資訊傳播工具。在台灣，TikTok等平台已成為外部勢力（尤其是中國）散布假資訊、操縱輿論的管道，意圖破壞政治穩定、影響選舉與對中政策。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）在二〇二三年一月一日到二〇二四年一月十二日總統大選期間，透過Infodemic蒐集並整合Facebook、YouTube、TikTok 與PTT等平台上的數據，發現一萬四千多個協同帳號參與四萬八千多個議題戰場，相關媒體報導有廿七萬多篇，其中八千多篇是官媒報導，還有超過七十三萬個協同帳號 進行議題操作。中國透過多種手段介入台灣的政治決策與選舉過程，尤其藉由社群媒體展開認知作戰，對台灣的內政與民主運作造成深遠影響。以下是干預行動的關鍵時期與主要事件。

二〇二三年一月至四月，台美外交關係成為輿論焦點。蔡英文總統訪美期間，於雷根圖書館與美國眾議院議長凱文．麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，引發廣泛討論。隨後在五月與六月，中國媒體與代理人針對台灣國防軍事預算展開資訊戰，甚至透過《聯合報》散布「台灣發展生物武器」的虛假報導，意圖製造恐慌與不信任。

到了七月與八月，「住房正義」及賴清德祖屋爭議成為中國干預的重點議題之一。這段期間的資訊操作集中利用台灣內部矛盾，擴大社會與政治分裂。同時，自八月起，進口雞蛋政策也被大規模操弄，出現「含致癌物的毒雞蛋」、「過期臭雞蛋」等虛假敘事。相關迷因被大量製作，由可疑帳號散布到社群社團，並搭配特定標籤投放至反民進黨社群。

中國官媒在確立敘事方向後，於微博帶動熱門話題；Facebook上的匿名粉專則強調政府進口雞蛋含致癌物，放大食品安全焦慮，營造民進黨圖利財團的印象。二〇二四年一月，中國火箭發射觸發台灣國家警報，加上美國代表團訪台，更強化了台灣社會的不安。

二〇二三年九月至十二月，中國國營媒體與網路水軍推送多種敘事，包括「中國的軍事威脅」（二十五％）、「美國正將台灣推向戰爭」（十四．三％）、「停止ECFA對台灣的影響」（十．七％）、「台灣屬於中國」（十二．五％）、「經濟惡化」（五％）、「課程去中國化」（三．五％）、「武器不足」（二．八％）、「沒有雞蛋、沒有電、沒有工人」（二．三％）、「大學倒閉」（〇．七％）以及「民進黨是糟糕的執政黨」（〇．六％），這些敘述透過社群平台持續放大，企圖影響台灣的政治決策與選舉過程。

中國的操作手法結合社群媒體演算法操控與人工智慧生成假新聞，對台灣社會展現持續而深入的滲透力。美國保守派智庫「門石研究所」（Gatestone Institute）資深研究員章家敦（Gordon Chang）便指出，中國甚至曾在美國大學校園煽動分裂，以削弱民眾對選舉程序的信任。在台灣，中國可能透過TikTok等平台，大量推送「民主失敗」的敘事，藉此放大社會矛盾與政治極化。

這類操作不只是選舉干預，更是長期心理戰。中國在重大社會事件與政治危機中散布誤導資訊，得以削弱民眾對政府與制度的信任。章家敦甚至認為，這種策略可視為「戰爭行為」—不依靠傳統軍事手段，卻能影響並控制他國內政。在此情境下，台灣到二〇二八年恐因社會極化、公眾信任崩潰，以及對選舉公正性的普遍質疑，而面臨無法正常選舉的危機。

整體而言，中國透過系統化的資訊操作，持續干預台灣選舉與社會運作，並試圖將影響力擴及全球。不僅動搖台灣的穩定，也對全球資訊安全形成挑戰。因應之道包括加強資訊素養教育、提升公眾對假訊息的辨識力，以及深化國際合作，共同抵禦資訊戰威脅。

書名：數位國土保衛戰：從數位身分證、AI到電子投票，揭開台灣數位化暗藏的國安危機

出版社：一卷文化

