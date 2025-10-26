星期專論》以色列的勝利是中國的挫敗

星期專論》

◎馬明漢（Michael Mazza）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已經釋放在二〇二三年十月七日綁架的所有倖存人質，日復一日的戰鬥行動已經止息，以色列及其阿拉伯鄰國之間的關係又邁進一步。圖為以色列民眾在特拉維夫「人質廣場」等待人質返回時激動歡呼。（路透檔案照）

對於飽經戰亂的中東地區而言，停火是一個值得慶祝的罕見時刻。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已經釋放在二〇二三年十月七日綁架的所有倖存人質，日復一日的戰鬥行動已經止息，以色列及其阿拉伯鄰國之間的關係又邁進一步。儘管來自各方的黑暗勢力企圖聯手阻止，但在美國至關重要的支持下，以色列最終還是達成所有目標。

中國欲分化美國與阿拉伯盟友關係

毫無疑問，哈瑪斯長期以來一直是伊朗的附庸，而伊朗則是中國的附庸。兩年前，哈瑪斯在種族滅絕的驅動下入侵以色列，造成一二〇〇人無辜喪命、二五一人被劫持，還有無數人遭受殘暴對待。中國本身就在新疆犯下種族滅絕罪行，在這場衝突中也隨即站到哈瑪斯這一邊，至少是默許哈瑪斯的暴行。北京從未譴責十月七日的血腥攻擊，也從未直接點名批評哈瑪斯。中國呼籲各方停火，因為它希望哈瑪斯能夠存活下來。中國轉向反猶太與親巴勒斯坦的宣傳策略，企圖削弱「亞伯拉罕協議」（Abraham accords），分化美國的阿拉伯盟友與華盛頓的關係。

請繼續往下閱讀...

以色列的勝利讓中國感到沮喪，乍看之下或許不合常理。畢竟，北京非常清楚恐怖主義可能造成的不穩定。然而，正是因為這種不穩定，北京才能在中東選擇站在邪惡的一方。習近平和他在莫斯科、德黑蘭、平壤的夥伴們一樣，都是動亂的推手。他認為，第二次世界大戰後的國際秩序—那些支持經濟流通不受阻礙、以和平方式解決爭端，以及公海自由理念的規範—已經不再符合中國的利益。

中國目標是成為區域 甚至全球霸權

中國的目標是成為區域、甚至全球霸權。為了達成這個目標，北京認為必須摧毀既有的秩序。習近平相信，只有在一個強權即公理、民主國家受到壓迫，以及重商主義成為遊戲規則的世界裡，中國才能獨占鼇頭，並且最有效地主宰一切。

為了建立那種世界，北京採取直接與間接的行動。直接的手段在對台灣的挑釁、在南海的橫行中表露無遺，也體現在跨國鎮壓、對弱勢夥伴的經濟剝削、在海外助長政治腐敗、在歐洲切斷海底電纜，以及對民主社會發動政治作戰。至於間接的行動，則包括北京與世界上最惡劣的政權稱兄道弟，資助與自身沒有直接利害關係的侵略戰爭，並以其所謂的道德立場，為哈瑪斯這類好戰團體撐腰。

中國希望以色列被孤立 未能如願

在十月七日的攻擊之後，中國設想的中東是美國影響力被削弱、以色列被孤立，而伊朗可以為所欲為，這種局面將進一步破壞自二戰結束以來全球廣泛受益的規則與規範。

然而，中國未能如願以償。儘管竭力挑撥分化，試圖確保這支紀律嚴明的強暴與殺戮部隊能夠壯大，北京最終仍一無所獲。哈瑪斯雖然沒有瓦解，但已不復昔日鋒芒。伊朗不僅被懲戒，更被削弱尖牙利爪。美國進一步鞏固在中東的力量與影響力，以色列也準備與多個穆斯林國家建立更加正常、甚至是正式的關係。

中東衝突證明 國際秩序可以被捍衛

中國確實對國際體系構成重大威脅，也確實造成實質傷害。可是，過去兩年的中東衝突證明，國際秩序是可以被成功捍衛、有效維持，甚至加以改善的。只要能夠有效運用美國及其盟友的力量，包括軍事實力、經濟籌碼與外交手腕，我們還是可以擊敗動亂的黑暗勢力。

（作者馬明漢為印太安全研究所（前2049計畫研究所）資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法