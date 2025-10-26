自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

星期專論》以色列的勝利是中國的挫敗

2025/10/26 05:30

星期專論》星期專論》

◎馬明漢（Michael Mazza）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已經釋放在二〇二三年十月七日綁架的所有倖存人質，日復一日的戰鬥行動已經止息，以色列及其阿拉伯鄰國之間的關係又邁進一步。圖為以色列民眾在特拉維夫「人質廣場」等待人質返回時激動歡呼。（路透檔案照）巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已經釋放在二〇二三年十月七日綁架的所有倖存人質，日復一日的戰鬥行動已經止息，以色列及其阿拉伯鄰國之間的關係又邁進一步。圖為以色列民眾在特拉維夫「人質廣場」等待人質返回時激動歡呼。（路透檔案照）

對於飽經戰亂的中東地區而言，停火是一個值得慶祝的罕見時刻。巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已經釋放在二〇二三年十月七日綁架的所有倖存人質，日復一日的戰鬥行動已經止息，以色列及其阿拉伯鄰國之間的關係又邁進一步。儘管來自各方的黑暗勢力企圖聯手阻止，但在美國至關重要的支持下，以色列最終還是達成所有目標。

中國欲分化美國與阿拉伯盟友關係

毫無疑問，哈瑪斯長期以來一直是伊朗的附庸，而伊朗則是中國的附庸。兩年前，哈瑪斯在種族滅絕的驅動下入侵以色列，造成一二〇〇人無辜喪命、二五一人被劫持，還有無數人遭受殘暴對待。中國本身就在新疆犯下種族滅絕罪行，在這場衝突中也隨即站到哈瑪斯這一邊，至少是默許哈瑪斯的暴行。北京從未譴責十月七日的血腥攻擊，也從未直接點名批評哈瑪斯。中國呼籲各方停火，因為它希望哈瑪斯能夠存活下來。中國轉向反猶太與親巴勒斯坦的宣傳策略，企圖削弱「亞伯拉罕協議」（Abraham accords），分化美國的阿拉伯盟友與華盛頓的關係。

以色列的勝利讓中國感到沮喪，乍看之下或許不合常理。畢竟，北京非常清楚恐怖主義可能造成的不穩定。然而，正是因為這種不穩定，北京才能在中東選擇站在邪惡的一方。習近平和他在莫斯科、德黑蘭、平壤的夥伴們一樣，都是動亂的推手。他認為，第二次世界大戰後的國際秩序—那些支持經濟流通不受阻礙、以和平方式解決爭端，以及公海自由理念的規範—已經不再符合中國的利益。

中國目標是成為區域 甚至全球霸權

中國的目標是成為區域、甚至全球霸權。為了達成這個目標，北京認為必須摧毀既有的秩序。習近平相信，只有在一個強權即公理、民主國家受到壓迫，以及重商主義成為遊戲規則的世界裡，中國才能獨占鼇頭，並且最有效地主宰一切。

為了建立那種世界，北京採取直接與間接的行動。直接的手段在對台灣的挑釁、在南海的橫行中表露無遺，也體現在跨國鎮壓、對弱勢夥伴的經濟剝削、在海外助長政治腐敗、在歐洲切斷海底電纜，以及對民主社會發動政治作戰。至於間接的行動，則包括北京與世界上最惡劣的政權稱兄道弟，資助與自身沒有直接利害關係的侵略戰爭，並以其所謂的道德立場，為哈瑪斯這類好戰團體撐腰。

中國希望以色列被孤立 未能如願

在十月七日的攻擊之後，中國設想的中東是美國影響力被削弱、以色列被孤立，而伊朗可以為所欲為，這種局面將進一步破壞自二戰結束以來全球廣泛受益的規則與規範。

然而，中國未能如願以償。儘管竭力挑撥分化，試圖確保這支紀律嚴明的強暴與殺戮部隊能夠壯大，北京最終仍一無所獲。哈瑪斯雖然沒有瓦解，但已不復昔日鋒芒。伊朗不僅被懲戒，更被削弱尖牙利爪。美國進一步鞏固在中東的力量與影響力，以色列也準備與多個穆斯林國家建立更加正常、甚至是正式的關係。

中東衝突證明 國際秩序可以被捍衛

中國確實對國際體系構成重大威脅，也確實造成實質傷害。可是，過去兩年的中東衝突證明，國際秩序是可以被成功捍衛、有效維持，甚至加以改善的。只要能夠有效運用美國及其盟友的力量，包括軍事實力、經濟籌碼與外交手腕，我們還是可以擊敗動亂的黑暗勢力。

（作者馬明漢為印太安全研究所（前2049計畫研究所）資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書