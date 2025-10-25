自由廣場》重拾生活尊嚴的幫手／職能治療師在長照中的關鍵角色

◎ 許世昌

在高齡化的今天，「活得久」與「活得好」是兩回事。我曾照顧一位中風患者，他最大願望不是「走得更快」，而是「能自己扣上衣服的鈕扣」。這樣的願望，代表著生活的主導權。職能治療師（Occupational Therapist 以下稱 OT ）的工作，就是幫助人重新掌握日常生活的能力 —— 穿衣、進食、工作、參與家庭與社會。

許多人誤以為職能治療只是「動作訓練」或「復健的一環」，其實OT關心的不只是「能不能動」，而是「能不能重新過有意義的生活」，這是職能治療最核心、也最容易被忽略的價值。

請繼續往下閱讀...

台灣自一九五六年設立首個職能治療單位以來，OT已走過近七十年。從醫院的復健病房到社區據點、學校與長照體系，協助對象包含中風、發展遲緩、失智症與精神疾患者。

可惜的是，許多家庭進行長照評估時，不知道自己其實可以申請OT介入；也有學校與職場，在學生或員工需要環境調整時，沒有想到OT能提供協助。這樣的制度缺口，讓許多民眾錯失恢復功能與提升生活品質的機會。

台灣邁向超高齡社會，職能治療的重要性與日俱增。依內政部資料，二〇三〇年台灣每五人就有一人滿六十五歲。這不僅是醫療問題，更是生活議題。長照3.0若要落實「在地老化」，就必須強化OT的角色 —— 協助長者維持自立、預防跌倒、改善環境安全，讓長者能繼續生活在熟悉的家中。這些看似微小的努力，才是延緩失能、減輕照護負擔的關鍵。

隨著智慧輔具、虛擬實境（VR）、遠距復健與腦波訓練的發展，職能治療的方式正快速演變。國際上OT已逐漸融入健康促進、公共衛生與社會設計領域。台灣若能善用科技與跨專業合作，將有機會在亞洲高齡照護中建立典範。

不只是幫人「恢復功能」，更是協助人「重新生活」。當我們幫助一位長者重新能自己穿衣、握筆、煮飯或出門買菜，那不只是復健的成果，而是一種生活的回歸。

十月廿七日是職能治療師節，希望未來的長照政策與社會輿論，能真正理解：OT不是復健室的配角，而是讓人重拾尊嚴與自主的生活設計師。

（作者是台大醫院北護分院職能治療師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法