自由廣場》人類數據紅利：AI時代的隱形勞動與不公平

2025/10/25 05:30

◎ 林會今

AI時代，正在重寫「勞動」的定義。過去，生產資料的是工廠與鍵盤；如今，AI的燃料來自我們的對話、查詢與決策。每一次輸入、每一段糾錯，都是一次教學；每一個問題與回答，都在塑造 AI的語言與世界觀。

然而，一個荒謬的現實正在浮現：我們成了AI的教師，卻沒有教師的報酬。我們提供時間、專業與思考，餵養演算法，卻讓成果成為他人的資本。這場遍及全球的「隱形智力勞動（Invisible Cognitive Labor）」是人類史上規模最大、卻最被忽視的生產行為。

一、知識輸入的悖論

在AI的生態裡，每個用戶都身兼兩職：消費者與生產者。我們提問、修正、補充資料；這些微小的互動，構成了AI成長的基石。但這樣的貢獻沒署名、無版權、零報酬。AI公司靠集體智慧壯大，「集體」卻一無所得。我們在網上每一次討論、解釋、創造，內容便被模型吸收，轉化為訓練數據與企業利潤，宛如一場無薪的群體研究。

二、被掏空的勞動與失衡的未來

AI的崛起正在掏空人類勞動的價值，並重構整個分配系統。

第一重危機：職能被取代。AI正侵入知識型職業的核心 — 從程式設計、客服、翻譯到寫作。人類的專業邊界迅速瓦解，白領不再安全。這不是未來，而是現在進行式。

第二重危機：利益被壟斷。AI紅利集中在少數科技巨頭與資本持有者手中。而真正提供燃料——語言、推理、情感的人類——卻被排除在收益之外。我們的智慧被轉化為利潤，但那份利潤從未回到我們手中。

三、從授權費到「人類紅利」

面對這場失衡，舊有的補償模式已無法回應。資料授權費只是表面修補，真正的核心在於 — 人類思維本身，具有經濟價值。AI吸收的不只是資料，而是人類的經驗、推理與判斷。這不再是「數據使用」，而是「思想借用」。既然如此，思想的提供者就應享有回報。

「Human Data Dividend（人類數據紅利）」的概念因此誕生：AI平台應向活躍貢獻者支付分潤，或承認他們在知識生產鏈中的地位。這不僅是道德要求，更是經濟永續的前提。若人類不被納入紅利機制，AI經濟最終將失去信任、失去市場，也失去靈魂。

四、AI的未來：共生，而非取代

真正成熟的AI時代，應該讓人類與機器共生，而非讓人類淪為資料的陰影。AI應延伸人的思考，而非取代人的思考。最具遠見的企業，不會只追求壟斷演算法，而會建立「知識共擁」的架構——讓教導、修正、訓練 AI的人類，也能分享智慧的成果。

我們不是AI的影子，而是它的基因。問題不在於AI能不能取代人，而在於AI是否願意尊重人。

當人們問出那句話 — 「知識是我提供的，AI用它回答別人，為什麼AI不付我錢？」這不只是抱怨，而是一場關於公平、尊嚴與未來的提問。人類的智慧，從來不是免費的。若AI是新一輪的產業革命，那麼我們這些提問者與思考者就是它的第一批工人，也是它真正的股東。

（作者是電視編劇、電視節目與紀錄片製作人)

