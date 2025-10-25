自由電子報
自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚一個台灣 兩種宰制／國民黨的「光復」與共產黨的「解放」

2025/10/25 05:30

今天，「台灣光復節」被中國國民黨光復了！

「光復」與 「解放」，是國共兩黨針對台灣的用詞。中國國民黨認為戰後的台灣是他們「光復」的；中國共產黨則一再宣稱要「解放」台灣。揆諸史實與語意，這兩詞極為荒謬！

台灣「光復」應有三層意義：一、從政治體制看；二、從生活面看；三、從台灣地位歸屬看。

戰後國民政府在台灣設立「行政長官公署」，集行政、立法、司法、軍事大權於一體，形同日治時代的總督府，被民間戲稱「新總督府」。而在廿一名高層官員中，只有一名台灣人（教育處副處長宋斐如），且在二二八事件中遭槍斃！

再者，台灣人迎接所謂「光復」不久，迎來的是政風腐敗、特權橫行、經濟壟斷、生產大降、米糧短缺、物價暴漲、失業激增、軍紀敗壞 、盜賊猖獗、治安惡化、瘟疫流行…。一年後，作家楊逵發表〈為此一年哭〉，喟嘆「打碎了舊枷鎖，又有了新鐵鍊」！（見《新知識》創刊號，一九四六年八月）

難怪省參議員林日高質問「台灣是自家人呢？或是殖民地？」；上海《大公報》一九四六年五月卅一日社論〈我們對台灣的意見〉一文更指出「台灣光復僅在政治上，台胞的經濟地位並無改善，實在光復得十分空虛！再加上，接收下來而生產停頓，物價逼人，生活比從前痛苦加倍，人心就在這個洞中流去了。」；上海《僑聲報》也指出「所有表現都使一般台灣人感到這不過是另一種殖民地制度的代替。」；國民黨政府接管台灣約半年後，美國匹茲堡新聞”The Pittsburgh Press”從一九四六年四月十五日就以The Tragedy of Taiwan（台灣的悲劇）為題，連續數日報導台灣被接管後的慘狀。果然隔年就爆發二二八事件慘案！

至於台灣戰後地位的歸屬，中國當時只是代表盟軍暫時接管台灣，台灣地位必須等到盟國與日本簽訂和約才能確定，所以當時號稱「光復」，並不符國際法。後來舊金山對日和約簽訂了，只規定日本放棄台澎，並未明訂歸屬。此時中華民國已逃入台灣。誰光復誰？

至於「解放」台灣，更是荒唐。按「解放」語意，是使不自由者獲得自由，使被宰制者脱卻宰制，使落後貧困者進步脫貧。

一個自由度僅九分的中共，要「解放」自由度九十四分的台灣？人均GDP只有一千三百美元的中國，要解放兩萬美元的台灣？在高科技產業領域（如半導體製造技術、微電子與影像感測器、晶片封裝、測試以及系統整合技術與產能）台灣都居世界前矛，非要中國解放不可？

其實該被解放的，是一黨專政的極權中國，是沒有自由人權、不能投票選舉領導人的中國人民，是在中華霸權下的「新疆」與「西藏」。

看過「光復」與「解放」的神話，我想起英、美兩國的關係很值得中台關係參考。美國獨立運動爆發時，英國出兵鎮壓，美獨領袖之一的華盛頓說「我至死也不會踏上英國土地」。英國最後放棄鎮壓，承認美國，建立起兄弟之邦的關係。上月中，美國總統川普訪問英國，英王查爾斯三世說了一段溫馨智慧的歡迎詞「今天我們慶祝的我們兩國的關係，是當年華盛頓和喬治三世國王都無法想象的。就我而言，我始終欽佩美國人民的聰明才智。以及你們偉大的民主國家自誕生以來所代表的自由原則。我一直珍視英美兩國人民之間的親密關係。…我們因共同的語言和共同的傳統而團結在一起。」

這樣的政治智慧，國共兩黨看得懂嗎？

（作者是台北教育大學榮譽教授）

