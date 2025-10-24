自由廣場》逃避兵役是終生恥辱

◎ 徐正雄

男藝人閃兵事件引發爭議，批評者眾。三十多年前，連六百公尺都跑不完的我，因不愛運動而被同學取笑娘娘腔，沒想到竟抽中海軍陸戰隊，而且是三年（陸軍兩年），我愣在原地、無語，台下役男傳來如雷掌聲，慶賀海陸籤又少了一支。

我被送去士官學校受訓，卻以第一名畢業，又參加民國八十年最後一次國慶閱兵踢正步，苦訓半年，備嚐艱辛，當時的總統是李登輝先生。後來因兵役縮減，我總共服役兩年又四十五天，帶著八塊肌和士官頭銜退伍後，常在住家附近慢跑，昔日老同學遇到我，不敢相信我的蛻變如此大。事實上，當兵的訓練讓我在競爭激烈的社會猶能從從容容、游刃有餘的面對挑戰，也是當兵的經驗讓我入社會後有能力還清家裡的債務。

現在的義務役，役期已縮短很多，且有替代役可服，很多知名藝人如張雨生、明道、戴立忍、賀一航、顏志琳、胡瓜都當過兵，亞洲男神許光漢也是，退伍後照樣很紅。閃兵男藝人應該向社會認錯道歉，並補服兵役，以洗刷逃兵的汙點。

當兵既是應盡義務，與其當鴕鳥，不如面對。至少，不用擔心有朝一日被揭穿，使演藝圈努力多年的成就毀於一旦；又或者，把柄被人掌握，在你成名後拿來要脅你，一時不智，後患無窮，智者不為。

（作者是農夫）

