自由廣場》外送員權益要顧 立法勿慢半拍

◎ 陳彥儒

烈日曝曬、風雨交加的街頭，穿梭不停的外送員已是城市風景的日常。餐點、飲品、包裹能準時送達，全靠他們奔馳。據勞動部統計，全國從事外送平台工作者已十五萬人，但多屬「自營型態」，既非傳統雇傭，也未受「勞基法」保障，遊走制度之外，成了現代勞動的灰色地帶。

外送員象徵新經濟時代的勞動樣貌，他們的權益卻仍停留在舊時代。長時間接單、日曬雨淋，若遇車禍或職災，常因無勞保、無補償而陷困境。平台以「自由接單」之名行「嚴密控管」之實，從派單、獎金到評價，全賴電腦程式自動運算；外送員看似自由，一舉一動卻在後台的掌控中。

歐盟早已推動「平台勞動指令」，要求業者揭露派單與獎懲機制，並保障最低薪資；日本也建立職災補償制度，讓外送員不再孤立無援。台灣若能借鏡國際、結合在地，就能走出自己的勞動新典範。

朝野各黨版本的外送員保障法草案，涵蓋最低報酬、合理工時、職災保險與健康管理機制，要求平台建立透明的申訴制度，防止業者任意停權、封鎖帳號或切斷接單資格。這些旨在守護基本的公平 —— 讓市場競爭不以犧牲安全為代價。

值得肯定的是，行政部門已啟動制度研議，朝野立委也展現高度共識。此刻政府該做的不是再研究、再研議，而是端出具體版本、加速審議，讓制度設計一次到位。

外送員是支撐城市便利的無名英雄，從疫情期間送食飽腹，到平日撐起數位經濟，其付出理應獲得尊重與保障。保障外送員不只是修一部法律，更是實現社會公義與勞動尊嚴的起點。

外送經濟的時代到來，當外送員為奔馳街頭，國家更該為其權益奔而跑在法制最前線，使外送工作成為「有尊嚴、有保障」的新型職業，讓台灣的勞動正義真正上路。

（作者從事文字工作）

