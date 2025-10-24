自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》台灣香港化 —北京的戰略翻轉

2025/10/24 05:30

◎ 田台仁

當北京公開支持鄭麗文競選國民黨主席，並強調「我是中國人」的立場時，中共對台策略主力已從軍事威脅轉向制度滲透與敘事操控。全力淡化「中華民國」的存在，更以民主程序為工具，讓親共政權在選舉取得合法性，進而推動「一中兩制」的台灣角色。這種「威瑪化」風險，即民主制度被反民主勢力合法利用，正逐步侵蝕台灣的制度韌性與敘事主權。

中共長期目標是讓台灣「香港化」 — 不必直接統治，只要台灣政權全面聽命北京，就算保留少數反對聲音充作民主樣板，也不影響其長臂控制。此種「軟性統一」策略不致引發國際壓力或美軍介入，卻可有效削弱台灣作為民主堡壘的功能，且使美國在印太地區的自由敘事失去支撐。

台灣一旦逐步香港化，後果將是民主機制的腐蝕：立法與司法空間遭侵蝕、社會運動被邊緣化、媒體言論受限，最終形成中共敘事下的「統一樣板」。這不僅動搖台灣，也衝擊整個西太平洋的自由秩序。第一島鏈的戰略結構將產生裂縫，美軍在台周邊的偵察、補給與情報合作極可能中斷，日本的防線與南海、東海態勢也都將向北京傾斜。

美國若不察，而未能及早介入，將面臨「不戰而敗」的地緣現實。台灣制度崩解將成為印太民主退潮的起點，而北京的「和平統一敘事」將取代美國的民主價值主張。白宮不僅是軍事同盟的領導者，更是民主敘事的守門人，必須提出前瞻性反制策略。最關鍵的保障，是立即建立與台灣的邦交關係，使其制度安全獲得實質支撐。

此刻的選舉不只是政黨輪替，更是民主存亡的分水嶺。若賴清德團隊能提出有效戰略敘事，抵禦話語滲透與制度崩解，台灣將成為全球民主韌性的典範。白宮若能同步提出制度性防衛機制，不僅守住台灣，也能穩固整個印太自由秩序。反之，若無作為，台灣將在合法性包裝下悄然香港化，民主將在選票中被吞噬，印太防線無聲崩解。

白宮準備好了嗎？台灣的香港化已成印太戰略警訊。

（作者是經濟學人）

