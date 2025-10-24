自由電子報
自由廣場》漢族還我Fata’an 花蓮光復鄉何時才能光復?

2025/10/24 05:30

◎ 郭燕霖

十月廿五日，在中國國民黨和台灣民眾黨聯手合作之下，原本陳水扁政權下取消放假的台灣光復節，再度鹹魚翻身，十月廿五日可放假一天，但這一天對台灣人而言真的是光復？抑或是帶來政治上的災難呢？

跟台灣光復節有關的地名，最著名的莫過於這次堰塞湖災情慘重的花蓮縣光復鄉。光復鄉舊名是馬太鞍（Fata’an）在阿美族語是「樹豆」的意思。相傳很久很久以前，大洪水淹沒世界，一對兄妹躲進打穀用的長形木臼內，一路漂流到Cacora’an山上，等水退後下山來到馬太鞍一帶居住並繁衍後代。那時溪水匯流入花蓮溪的沖積平原上長滿Fata’an（樹豆），遂以此作為部落名稱。真要慶祝台灣光復節，花蓮縣執政者應表態支持「光復鄉」光復為「馬太鞍鄉」。

中國國民黨和台灣民眾黨聯手操作的台灣光復節（全名是台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日），其實是把一九四五年蔣介石政權代表盟軍受降，嫁接至一九四九金門古寧頭大捷。但日軍二戰戰敗撤離台灣，其實是因美國對日本投下兩顆原子彈，才「光復」台灣，而非中華民國蔣政權之功，真要慶祝台澎光復，基於主權在民、論戰勝功績，最有資格發聲的是台灣人和AIT，絕非中國國民黨和台灣民眾黨。台澎主權、戰後未定，倒是金門、馬祖原本就屬中國領土，藍白兩黨大可在金馬兩地紀念光復節。

甫當選中國國民黨主席的鄭麗文，選前多次倡喊「我們都是中國人」，但在一九四七年，台灣卻爆發二二八事件，光復後中國人送來的伴手禮，不是和平而是大屠殺。

在台灣生長的族群，必須謹慎看待十月廿五日，莫讓光復節慶再度讓台灣陷入中國泡製的統戰堰塞湖陷阱。

（作者是台獨聯盟盟員）

