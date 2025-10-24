自由廣場》意識形態作祟 鬥爭報復心切／盧秀燕與國民黨的荒唐雙標

◎ 墨客

還記得盧秀燕「作秀驗萊豬」的那一幕嗎？滿臉正氣、鏡頭一字排開、手套一戴就要驗出「毒豬」的樣子，宛如正義化身。那場戲最後證明，全是政治導演的公關秀，驗了半天，沒驗出任何超標的萊克多巴胺，最終生硬編出「實驗室污染」的荒唐藉口，好讓戲能下檔。這樣的政治作秀，和消費恐懼有何差別？

諷刺的是，危及台灣養豬產業命脈的非洲豬瘟在台中出現了，盧秀燕卻「靜默」。十月十日，台中市養豬場豬隻大量死亡，任何一個重視防疫的地方政府，必定立即採樣、全面警戒，台中市政府卻是「拖」，拖到十月十四日才進場，卻又不採樣，再拖一週，拖到十月二十一日才「終於」驗出是非洲豬瘟。那時候，豬隻已死成一片，更大的代價是全台養豬產業的安全與信任遭受重大波及。有機會作秀，他們急著上台；面對真實疫情，他們慢條斯里。

而國民黨去年還大刪中央防治非洲豬瘟的宣導預算，口口聲聲說「替人民省錢」，結果卻賠掉全台豬農的血汗與產業，因小失大。各國在強化邊境防疫、建立追蹤系統，我國的在野黨卻削弱自家防線。真心愛台灣的人，豈會做出自毀長城的舉動。

盧秀燕的「驗萊豬」是欺騙民眾的廉價政治秀，盧秀燕的「拖驗豬瘟」則是職務怠惰的昂貴的失能，犧牲了豬農肉攤餐館小吃的生計。她關心的不是疫情，而是選票。國民黨關心的也不是台灣，而是政爭。

這樣的意識形態和政治生態令人心寒，當一個政黨濫用「刪預算」來滿足政治報復，而不惜讓全台的防疫安全產生破口，我們必須嚴肅指出：這不叫作反對黨，這是反台灣。

（作者是國中教師）

